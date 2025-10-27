Đèo Sông Pha trên quốc lộ 27 sạt lở nặng gây tắc nghẽn giao thông 27/10/2025 20:25

(PLO)-Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo các phương tiện không lưu thông qua đèo Sông Pha trên quốc 27 do sạt lở nặng.

Tối 27-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết các phương tiện hiện không thể lưu thông trên quốc lộ 27 đoạn qua đèo Sông Pha, còn gọi là đèo Ngoạn Mục thuộc xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa do sạt lở nặng.

Đèo Sông Pha bị sạt lở nặng, các phương tiện không thể lưu thông

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nặng, một khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông từ 18 giờ ngày 27-10. Vị trí sạt lở nằm trên đèo. Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực dọn dẹp đất đá sạt lở. Tuy nhiên, do trời tối, mưa lớn nên việc dọn dẹp, xử lý rất khó khăn.

Lực lượng chức năng nỗ lực dọn dẹp sạt lở trên đèo Sông Pha

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng huy động lực lượng, có mặt gần khu vực sạt lở tiến hành điều tiết giao thông. Trước mắt, để đảm bảo an toàn, lực lượng Cảnh sát giao thông chưa cho các phương tiện lưu thông xuống đèo.