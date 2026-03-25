Đi ghe cào bắt thủy sản, bỏ chạy khi bị kiểm tra làm 1 cán bộ tử vong 25/03/2026 20:09

(PLO)- Trong lúc điều khiển ghe cào bỏ chạy, Khánh đã làm cho vỏ lãi của lực lượng công an dính vào lưới cào có điện, rồi bị chìm, làm một cán bộ tử vong.

Chiều 25-3, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lâm Quốc Khánh 13 năm tù về tội giết người và 6 tháng tù về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản. Tổng hợp chung hình phạt bị cáo phải chấp hành là 13 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Khánh tại tòa chiều 25-3. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 14-4-2025, Khánh điều khiển ghe cào có thiết bị điện của ông LTB đi cùng Trương Thanh Ái, xuất phát từ nhà Khánh ở ấp Hòa Thành, xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang đến đầu Kênh 13000 thuộc địa phận xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ đậu ghe cào ở đây, đợi cho trời tối để tiến hành đánh bắt thủy sản.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Khánh và Ái lắp các dụng cụ phía trước trên mũi ghe cào đã kết nối với thiết bị điện được trang bị sẵn trên ghe cào…

Khánh là người trực tiếp điều khiển máy ghe cào, còn Ái ngồi phía trước gần mũi ghe cào, chạy từ đầu kênh 13000 đi theo tuyến kênh xáng Nàng Mau, hướng từ xã Vị Thủy về xã Vĩnh Tường thu gom số cá bắt được gồm 9kg cá các loại.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi Khánh và Ái đánh bắt thủy sản thì bị lực lượng thi hành nhiệm vụ của Công an xã Vĩnh Tường, do ông Nguyễn Văn Kha, cán bộ Công an xã Vĩnh Tường làm Tổ trưởng, cùng ông Lê Quang Nhân và ông Trần Minh Kha đi công tác bằng vỏ lãi, phát hiện.

Ông Nhân điều khiển vỏ lãi ngồi phía sau, ông Minh Kha ngồi giữa và ông Văn Kha ngồi phía trước.

Lúc này ghe cào và vỏ lãi cách nhau khoảng 5-6 mét nên ông Văn Kha và Minh Kha dùng đèn pin rọi về phía ghe cào, yêu cầu Khánh và Ái dừng ghe cào lại kiểm tra.

Tuy nhiên, Khánh không chấp hành, không tắt máy và không ngắt nguồn điện mà tăng ga máy cho ghe cào lùi lại để kéo lưới cào lên khỏi mặt nước nhằm thuận tiện cho việc di chuyển và tẩu thoát. Việc này làm cho mũi vỏ lãi của lực lượng công an bị dính vào lưới cào.

Tiếp đó, mặc dù Khánh biết vỏ lãi đang dính vào lưới cào còn nguồn điện và lực lượng công an trên vỏ lãi nhưng Khánh không ngắt nguồn điện mà đạp số tới và tăng ga máy điều khiển ghe cào tiến về trước với mục đích bỏ chạy nên làm cho vỏ lãi bị chìm và ông Văn Kha cũng chìm xuống sông mất tích. Ông Nhân leo lên được ghe cào khống chế Ái. Thấy vậy, Khánh mới tắt máy ghe cào và ngồi xuống tại chỗ, sau đó ông Minh Kha cũng leo lên được ghe cào và khống chế Khánh.

Phát hiện ông Văn Kha mất tích, ông Nhân cùng ông Minh Kha và Khánh nhảy xuống sông tìm nhưng không thấy.

Khánh và Ái được đưa về trụ sở Công an xã Vĩnh Tường để làm việc. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hậu Giang (nay là Cần Thơ) được huy động đến hiện trường tìm kiếm và đã tìm được thi thể ông Văn Kha nhưng đã tử vong.

Theo kết luận giám định, ông Văn Kha tử vong do ngạt nước. Bị can Khánh, Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và hiện tại có bệnh lý tâm thần, giai đoạn trầm cảm nặng kèm theo các triệu chứng loạn thần. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội và hiện tại, đương sự đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do giai đoạn bệnh ổn định.