Hai anh em lãnh án giết người từ việc bị người khác rút súng thị uy 25/03/2026 15:16

(PLO)- Bị nam thanh niên lạng lách trước mặt khi tham gia giao thông và rút súng thị uy, hai anh em thiếu kiềm chế rồi gây án giết người, lãnh tổng cộng 21 năm tù...

Ngày 25-3, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án sơ thẩm đối với hai bị cáo Lê Hữu Trọng (27 tuổi) và Lê Thanh Sang (32 tuổi, anh ruột Trọng) về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ 35 phút ngày 11-1-2024, Lê Hữu Trọng cùng vợ mỗi người điều khiển một xe máy chạy trên tuyến đường Đức Hòa Thượng. Khi đến khu vực gần ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ thì thấy Lưu Thanh Giang điều khiển xe máy cùng chiều phía trước có biểu hiện lạng lách, đánh võng.

Khi Trọng và vợ cùng lái xe vượt lên, giữa hai bên đã xảy ra lời qua tiếng lại, dẫn đến việc thách thức đánh nhau. Trong lúc căng thẳng, Giang rút một khẩu súng ngắn từ thắt lưng, bắn chỉ thiên một phát. Hành động này khiến Trọng lo sợ, lập tức điều khiển xe rẽ hướng khác để tránh.

Tuy nhiên, thay vì dừng lại, Trọng tiếp tục chạy đến một tiệm sửa xe tại ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng gặp anh ruột là Lê Thanh Sang. Tại đây, Trọng đã rủ Sang cùng truy đuổi Giang. Trọng lấy một cây búa và một cờ lê làm hung khí, rồi cùng Sang điều khiển xe máy đuổi theo.

Cuộc truy đuổi diễn ra trên tuyến đường Giồng Lớn hướng về chùa Pháp Minh. Khi phát hiện bị đuổi, Giang tiếp tục rút súng quay lại bắn về phía Trọng và Sang nhưng súng không nổ. Trong lúc tăng tốc bỏ chạy, Giang bị té ngã tại một đoạn cua.

Sau khi dừng xe cách vị trí té ngã khoảng 15m, Trọng và Sang tiếp tục lao đến. Giang đứng dậy, tiếp tục chĩa súng về phía hai bị cáo bóp cò nhưng vẫn không phát nổ. Bị truy đuổi, Giang bỏ chạy bộ khoảng 20m, tiếp tục quay lại nổ súng nhưng bất thành.

Chỉ đến khi nhận thấy Giang bị thương và chảy nhiều máu, Trọng mới dừng việc tấn công. Sau đó, lực lượng công an có mặt, mời các bên về làm việc. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và được xác định bị tổn thương cơ thể 56%.

Ngày 12-1-2024, anh ruột Giang đến Công an xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ trình báo sự việc nêu trên.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng trong vụ án này Trọng là chịu trách nhiệm với vai trò chủ mưu vừa là người thực hiện phạm tội, Sang thực hiện phạm tội với vai trò giúp sức.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trọng 11 năm tù, Sang 10 năm tù, cùng về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, Lưu Thanh Giang yêu cầu bồi thường chi phí bồi thường điều trị thương tích và tiền mất thu nhập 120 triệu đồng, các bị cáo đã bồi thường đủ cho Giang nên không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin bãi nại.

Đối với hành vi, sử dụng vũ khí quân dụng của Lưu Thanh Giang, Cơ quan điều tra đã tách hành vi chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh để điều tra xử lý trong vụ án khác.