Đi tù vì livestream bán 'bùa yêu' cho nhiều người 22/04/2026 12:01

(PLO)- Tại tòa, bị cáo Như nói bán bùa cho nhiều người nhưng bản thân mình không tin những bùa, phép đó có tác dụng thật, chỉ bán hàng để có tiền nuôi con...

Ngày 22-4, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm hai bị cáo Trần Thị Huỳnh Như và Danh Lợi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo Như, Lợi tại tòa phúc thẩm. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, HĐXX tuyên bác kháng cáo của hai bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, đã phạt bị cáo Như 2 năm 6 tháng tù; Lợi 2 năm tù - cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, bị cáo Như khai ở nhà bán hàng nuôi con, thấy TikTok hướng dẫn nên làm theo. Bị cáo cho rằng khi livestream bị cáo cũng nói bán hàng để nuôi con chứ không ép ai mua.

HĐXX hỏi bị cáo quảng cáo công dụng không có thật, hành vi của bị cáo như án sơ thẩm nêu, bị cáo có ý kiến gì không thì Như nói không. HĐXX hỏi tiếp bị cáo bán bùa vậy thì bị cáo có niềm tin những lá bùa này sẽ thành sự thật không thì bị cáo nói không.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 5-2024, Như đến sống chung nhà với Lợi. Do không có nghề nghiệp ổn định và cần tiền tiêu xài nên Như đã lên mạng tìm hiểu việc làm, mua bán bùa phép.

Trong khoảng thời gian này, Như đăng ký tài khoản Facebook và sử dụng tên tài khoản TikTok tên “Như Tâm Linh” cho đến khoảng trước Tết Nguyên đán năm 2025 thì đổi tên tài khoản TikTok thành “Như Khmer” để livestream giới thiệu việc làm bùa và bán những sản phẩm làm bùa, phép.

Như là người trực tiếp quy định giá tiền các loại bùa, phép như bùa yêu giá 2,6 triệu đồng; bùa về, bùa nghe là 1,5 triệu đồng; gỡ bùa là 7 triệu đồng; sáp và son sên bùa là 500.000 đồng; nước hoa sên bùa là 300.000 đồng; dầu xức Thái Lan (còn gọi là dầu lăn), chỉ đỏ đeo tay của người Khmer, chuỗi đeo tay là 200.000 đồng.

Đối với việc xem bói thì khách muốn cho bao nhiêu thì cho Như không quy định giá tiền. Thông thường khách xem bói cho Như từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng.

Khi khách có nhu cầu làm loại bùa, phép gì thì liên hệ Như báo giá, sau đó Như yêu cầu khách hàng gửi thông tin, hình ảnh, đồ dùng cá nhân như áo, tóc, móng tay, ảnh... để cho Như làm bùa và yêu cầu khách chuyển tiền đủ.

Việc giao, nhận các loại sản phẩm liên quan đến bùa, phép chủ yếu thông qua đường bưu điện. Tiền thì khách chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của Như.

Để giúp sức cho Như trong việc làm các loại bùa cho khách hàng, trong các buổi livestream, Lợi được Như giới thiệu là “thầy” làm bùa. Quá trình làm bùa, Lợi chỉ dùng đèn cầy, nhang, bút lông để vẽ các đường ngoằn ngoèo không rõ hình dạng giống như chữ viết của người Khmer lên các vật phẩm của khách gửi như hình ảnh, áo...

Sau đó, Như gọi video trực tiếp cho khách xem hoặc quay video gửi cho khách có nhu cầu làm bùa xem nhằm tạo lòng tin cho khách. Thời gian mà Như nói các loại bùa phép có tác dụng nhanh nhất là 3 ngày chậm nhất là 3 tháng hoặc có khi hơn.

Bản thân Lợi không biết làm bùa, phép và việc làm bùa, phép là hoàn toàn không có tác dụng gì như mong muốn của những người có nhu cầu. Riêng các loại son, sáp, nước hoa, dầu lăn, chỉ đỏ đeo tay, chuỗi là do trực tiếp Như nói với khách là sên bùa vào nhưng thực chất là không có sên bùa, phép gì vào đó cả.

Với thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5-2024 đến trước Tết Nguyên đán năm 2025, hai bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại, Cơ quan điều tra đã chứng minh được có 8 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 65 triệu.