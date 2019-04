An toàn cho những chuyến xe chở xăng dầu

Sở hữu 281 xe xi téc hiện đại, tổng dung tích hơn 4.700 m3 có năng lực vận chuyển hơn 154 triệu m3.km/năm cho địa bàn rộng lớn gồm 23 tỉnh, TP phía Bắc, Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (Petajico Hà Nội), thuộc PTC là một đơn vị có uy tín trong lĩnh vực vận tải và kinh doanh xăng dầu.



Những “vô lăng” vàng

Toàn bộ quá trình vận chuyển của xe được kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ.



Hành trình của một chuyến xe xi téc từ khi xuất kho đến khi dừng bánh, trả hàng ở cửa hàng xăng dầu luôn là một hành trình dài. Toàn bộ quá trình vận chuyển của xe được kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ. Tất cả các xe đều được trang bị thiết bị định vị và giám sát hành trình GPS, gắn trách nhiệm của các lái xe với từng xe.



Định kỳ 6 tháng một lần, Công ty Petajico Hà Nội sẽ xét khen thưởng nội dung An toàn giao thông đối với công nhân lái xe. Những công nhân lái xe không vi phạm ATGT, đảm bảo năng suất vận chuyển sẽ được khen thưởng bằng tiền. Đây là một hình thức khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích và hỗ trợ vật chất để công nhân lái xe tích cực hoàn thành công việc.

Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công ty Petajico Hà Nội cho biết, công ty xác định con người là yếu tố cốt lõi để phát triển bền vững, đặc biệt quản lý kinh doanh vận tải là “quản lý động về con người và tài sản thiết bị”. Đội ngũ quản lý, cán bộ của Petajico Hà Nội phần lớn là kỹ sư, có chuyên môn, kiến thức về kỹ thuật, kỹ năng quản lý tốt. Với đội ngũ lái xe, tiêu chuẩn đầu tiên là kỹ năng, trình độ lái xe, tiếp đó là kiến thức về lái xe vận tải xăng dầu như PCCC, am hiểu về môi trường, nắm được đặc tính lý hóa của xăng dầu. Đặc biệt, các nhân sự này phải có lý lịch trong sạch và được công an xác nhận mới có thể vào làm việc cho công ty.

Những cuộc diễn tập PCCC là việc làm thường xuyên và liên tục của PTC, giúp cho người lái xe có thêm kinh nghiệm thực tế.



“Những cuộc diễn tập PCCC tại công ty và trên các cung đường vận tải là việc làm thường xuyên và liên tục giúp cho người lái xe có thêm kinh nghiệm thực tế. Công ty luôn chú trọng việc trang bị đầy đủ và kiểm tra thường xuyên các thiết bị PCCC theo xe”- Ông Hùng chia sẻ.



Anh Nguyễn Minh Tuấn, công nhân lái xe đội 3 Hà Nội, có 24 năm gắn bó với nghề lái xe xăng dầu cho biết: “Xăng dầu là mặt hàng lỏng, dễ cháy nổ; vận chuyển xăng dầu luôn ẩn chứa nhiều rủi ro, đòi hỏi người lái xe phải có tay nghề tốt, sức khỏe tốt, bản lĩnh tốt và có tình yêu nghề.

Với những chuyến hàng trong nội thành, một sơ suất nhỏ của lái xe cũng có thể gây ra thảm họa lớn cho tính mạng và tài sản của người dân. Đối với tuyến vùng núi, vùng sâu vùng xa, thời tiết khắc nghiệt, đường sá quanh co là yếu tố đôi khi khiến cho anh em lái xe dày dặn kinh nghiệm cũng thấy ái ngại. Do vậy chúng tôi luôn phải đảm bảo an toàn và hỗ trợ nhau trong mọi tình huống”

Kinh doanh phải an toàn - An toàn mới kinh doanh

Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Giám đốc công ty cho biết, là một đơn vị kinh doanh với mục tiêu đảm bảo lợi nhuận, nhưng vấn đề an toàn trong vận chuyển xăng dầu luôn được công ty đặt lên hàng đầu. “Các tuyến đường lên Tây Bắc, Lào Cai, Yên Bái thường bị lũ quét, sạt lở nên nhiều khi chúng tôi phải dùng xe kéo để đảm bảo an toàn mới cho vận chuyển. Chúng tôi cũng từ chối vận chuyển một số trường hợp sau khi kiểm tra phản hồi của anh em lái xe về tình trạng không đủ điều kiện an toàn trong vận chuyển hoặc an toàn PCCC. Có trường hợp phải đàm phán lại với khách hàng để tìm ra hướng giải quyết, có khi phải cho xe quay đầu trở về, chịu lỗ cước vận tải cả chuyến hàng”- ông Hùng kể.