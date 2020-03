EVN SPC: Sắp tiếp nhận hệ thống lưới điện trên đảo Thổ Chu

Quần đảo Thổ Châu (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) được coi là xã đảo tiền tiêu trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc, cách xa đất liền đến 230 km. Dù cuộc sống đối mặt với nhiều khó khăn nhưng các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152 cùng nhân dân luôn kiên cường bám đảo, sản xuất và bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo của Tổ quốc.

Mới đây, đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) do Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN SPC làm trưởng đoàn đã đến khảo sát sơ bộ lưới điện trên đảo Thổ Chu để chuẩn bị tiếp nhận hệ thống lưới điện. Việc tiếp nhận này là để tiếp tục đầu tư phát triển lưới điện phục vụ phát triển kinh tế - chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên xã đảo.

Qua khảo sát, đoàn công tác nhận định các cụm máy phát trên đảo có công suất nhỏ và đều đã xuống cấp, hiện đang vận hành trong tình trạng quá tải. Bên cạnh đó, hệ thống lưới điện trên đảo chỉ có lưới hạ thế, bán kính dài, tổn thất lớn, độ tin cậy cung cấp điện không cao. Đồng thời, lưới điện chưa phủ kín toàn bộ đảo, nhiều khu vực chưa được đầu tư cấp điện.



EVN SPC cùng với chính quyền địa phương khảo sát hiện trạng lưới điện trên đảo Thổ Chu. Ảnh: THÙY TRANG.



Hiện nay, xã đảo Thổ Châu đang quản lý gồm máy phát điện diesel với 4 tổ máy Cummins tổng công suất 1.668kVA, suất hao dầu 290 g/kWh (năm 2018). Ngoài ra, trên đảo còn một số máy phát nhỏ lẻ của các trạm viễn thông, bộ đội xa trung tâm, tổng công suất khoảng 1.200 kVA; đường dây hạ thế gồm 4 tuyến cáp ABC với tổng chiều dài 3,8 km. Sản lượng điện phát năm 2019 là 1.636.104 kWh, dự kiến 2020 là 1.636.104 kWh. Hệ thống máy phát phục vụ cấp điện cho 513 hộ (01 pha: 477 hộ; 3 pha: 6 hộ).

Ông Nguyễn Văn Hợp chia sẻ: "EVN SPC mong muốn chính quyền, các đơn vị bộ đội và người dân trên đảo cùng đồng thuận, hỗ trợ ngành điện trong việc tiếp nhận và xây dựng hệ thống lưới điện trên đảo, góp phần vào việc phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh chủ quyền biển đảo Việt Nam. Do nhu cầu sử dụng điện trên đảo ngày một tăng cao nên sau khi tiếp nhận lưới điện cần đầu tư đồng bộ máy phát, lưới điện theo tiêu chuẩn của ngành điện để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - chính trị - xã hội địa phương, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng biển đảo”.

Trong chuyến khảo sát, đoàn công tác cũng đã đến thăm cán bộ, chiến sỹ thuộc Trung đoàn 152 và trao tặng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái; cùng chính quyền địa phương đến thăm và tặng quà 12 gia đình chính sách, hộ nghèo trên xã đảo; tặng 4.000 quyển tập học và 10 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, thiết bị nước nóng lạnh cho Trường Mầm non, Trường Trung học cơ sở trên đảo.