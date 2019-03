Gian nan những nẻo đường vùng cao

Hàng ngày những chuyến xe xitéc cần mẫn chở xăng dầu từ kho xăng dầu Đỗ Xá (Hà Nội) vượt hàng trăm cây số từ đồng bằng ngược lên vùng núi cung cấp nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất và tiêu dùng, góp phần thúc đẩy kinh tế vùng cao.





An toàn trên mỗi chuyến xe xăng dầu



Những năm gần đây cung đường lên Sốp Cộp, nơi thượng nguồn sông Mã hay những địa danh như Pha Đin, Tằng Quái, Mường Ẳng, Mường Nhé đã được nâng cấp nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng hàng ngày, những chuyến xe xitéc cần mẫn chở xăng dầu từ kho xăng dầu Đỗ Xá (Hà Nội) vẫn vượt hàng trăm cây số từ đồng bằng ngược lên núi cung cấp nguồn nhiên liệu phục sản xuất và tiêu dùng, góp phần thúc đẩy kinh tế vùng cao.

Với 15 năm kinh nghiệm lái xe xăng dầu, nhưng mỗi khi ngồi sau tay lái anh Nguyễn Đình Tuấn, công nhân lái xe Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTS Hà Tây) luôn tự nhắc mình hai chữ An toàn. Những chuyến đi của anh và các đồng nghiệp trên các cung đường Tây Bắc ngắn nhất là 3 ngày, chuyến dài nhất mất 11 ngày. Có lúc xe phải dừng chờ lũ rút mới vượt được bên kia suối để tiếp tục hành trình. Có khi đường sạt lở phải nằm chờ đường thông. Nhưng do đặc thù của công việc là vận chuyển hàng hóa đặc biệt nên cho dù khó khăn gian khổ, anh Tuấn và các đồng nghiệp luôn cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo cung cấp đủ xăng dầu trong mọi tình huống.

Luôn quan niệm rằng việc đảm bảo an toàn trên đường vận chuyển xăng dầu không chỉ giữ cho bản thân mà cũng là an toàn cho tính mạng và tài sản của rất nhiều người dân xung quanh nếu xảy ra sự cố. Sau mỗi sự cố xảy ra đối với đồng nghiệp trong và ngoài Petrolimex, anh Tuấn luôn cảm thấy buồn, tự rút ra những bài học kinh nghiệm và chia sẻ với đồng nghiệp công ty để nhắc nhở nhau làm cách nào giảm thiểu tối đa ảnh hưởng sự cố cho nhân dân. “Vì trách nhiệm của người tài xế xăng dầu sau tay lái còn là trách nhiệm với xã hội” – anh Nguyễn Đình Tuấn chia sẻ.

Trách nhiệm xã hội là sứ mệnh

Là một đơn vị vận chuyển xăng dầu bằng đường bộ, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hà Tây luôn đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn con người và vận chuyển xăng dầu liên tục phục vụ cho các ngành kinh tế quốc dân và an ninh quốc phòng. “An toàn trong vận chuyển xăng dầu được Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex nói chung và PTS Hà Tây nói riêng đặc biệt quan tâm. Đây là nhiệm vụ quan trọng luôn song hành với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Huấn luyện cho người lao động về công tác an toàn và cứu nạn, cứu hộ có ý nghĩa quan trọng vì nhận thức đúng mới có hành động đúng” - ông Lê Tự Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty PTS Hà Tây cho biết.

Còn với các anh em công nhân lái xe của PTS Hà Tây, Sốp Cộp hay Mường Nhé chưa phải là hành trình xa và gian khổ nhất. Nhưng những địa danh đó đã cho chúng ta thấy sự gian nan, vất vả nhưng đầy tự hào của cán bộ công nhân viên và người lao động Petrolimex trong hành trình đưa xăng dầu về với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của đất nước.