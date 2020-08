Mở rộng cao tốc Long Thành - Dầu Giây: Hợp lý, đúng thời điểm

Những lưu ý khi mở rộng cao tốc Theo TS Vũ Anh Tuấn, khi mở rộng cao tốc cần xác định những đoạn có lưu lượng phương tiện lớn sẽ ưu tiên làm trước. Khi giải quyết các nút thắt cổ chai, đường giao cắt (nút giao An Phú, nút giao vòng xuyến rẽ vào quốc lộ 51) cần có giải pháp kỹ thuật giảm thiểu ùn tắc. Đặc biệt, vấn đề quan trọng nhất là an toàn giao thông. Do đó phải áp dụng tiêu chuẩn công nghệ mới nhất để đảm bảo điều này. Ngoài ra, cần xem xét tính cạnh tranh giữa cao tốc và tuyến đường sắt (khu đô thị Thủ Thiêm - sân bay Long Thành). Đường sắt sẽ chia sẻ một phần lưu lượng người di chuyển cho cao tốc. Ngày 10-6, UBND TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi Bộ GTVT góp ý về việc đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Theo UBND TP, việc nghiên cứu mở rộng cao tốc này là rất cần thiết và đồng bộ với việc xây dựng sân bay Long Thành.