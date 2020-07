Phía nam: Phát triển song song giao thông thủy và bộ

Năm 2022, triển khai dự án cầu Cần Giờ Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết dự án xây dựng cầu Cần Giờ sẽ khởi công vào năm 2022, kinh phí xây dựng hơn 5.300 tỉ đồng và sẽ hoàn thành sau ba năm.

Cầu Cần Giờ được thiết kế phác họa từ hình ảnh cây đước. (Ảnh do chủ đầu tư đề xuất dự án cung cấp) Song để đưa dự án đạt đúng kế hoạch, ông An mong nhận được sự đồng thuận của người dân, chính quyền trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Theo ông An, cầu Cần Giờ sẽ là chiến lược của TP.HCM, của quốc gia về các mặt như phát triển kinh tế - xã hội, du lịch… Do đó, dự án rất mong nhận được sự ủng hộ của người dân vì sự phát triển chung của TP cũng như của huyện Cần Giờ. Ông An cho biết sắp tới cơ quan chức năng sẽ làm việc lại với chủ đầu tư đề xuất làm dự án về các hình thức đầu tư. Dự kiến sẽ đấu thầu công khai trong nước và quốc tế để chọn nhà đầu tư cho dự án này.