Doanh số xe điện toàn cầu tăng mạnh 18/08/2025 10:25

(PLO)- Doanh số xe điện trên toàn cầu đã tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, đạt 10,7 triệu chiếc trong bảy tháng đầu năm 2025, bất chấp đà tăng trưởng có dấu hiệu chững lại ở một số khu vực.

Tại Mỹ, thị trường xe điện đang đối mặt với nhiều rào cản lớn. Các yếu tố như thuế quan, chính sách ưu đãi dần bị siết chặt, và những định kiến đã kìm hãm tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên, bất chấp những thách thức đó, doanh số xe điện tại đây vẫn cao hơn so với năm 2024, cho thấy sức hút của loại phương tiện này không chỉ ở Mỹ mà còn ở hầu hết các thị trường lớn khác trên thế giới.

Theo nghiên cứu từ RHO Motion, một công ty chuyên về chuỗi cung ứng xe điện, toàn thế giới đang mua xe điện với tốc độ nhanh hơn năm ngoái.

Cụ thể, tổng cộng 10,7 triệu xe điện đã được bán ra. Trung Quốc dẫn đầu với 6,5 triệu chiếc, tăng 29%. Châu Âu đạt 2,3 triệu xe, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Các thị trường còn lại có mức tăng trưởng ấn tượng nhất là 42%, đạt 0,9 triệu xe.

Đáng chú ý, Bắc Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất, chỉ 2% với 1 triệu xe được bán ra.

Lý giải về đà tăng trưởng chậm lại ở Bắc Mỹ, RHO Motion cho biết: "Tăng trưởng của khu vực này đang chững lại trong năm 2025 do Mỹ đối mặt với những trở ngại về chính sách, trong khi Canada cũng có dấu hiệu chậm lại. Chúng tôi dự đoán nhu cầu tại Mỹ sẽ tăng trong ngắn hạn trước thời hạn tín dụng thuế tiêu dùng IRA vào tháng 9, sau đó có thể giảm. Mặc dù có biến động theo khu vực, xu hướng chung của việc áp dụng xe điện trong năm 2025 vẫn tiếp tục tăng mạnh".

Tuy nhiên, sự tăng trưởng mạnh mẽ đó đang có dấu hiệu giảm tốc. Doanh số xe điện tại Trung Quốc đã giảm 13% từ tháng 6 đến tháng 7. Hiện vẫn chưa rõ mức giảm này có liên quan đến các chương trình trợ cấp hay không.

Nhìn chung, dường như mọi thị trường ngoài Mỹ đều đang tích cực đón nhận xe điện và công nghệ hybrid. Liệu xu hướng này có ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô Mỹ hay không, chúng ta sẽ phải chờ thêm thời gian để có câu trả lời chính xác.