Đối thoại Shangri-La: Trung Quốc bác bỏ ‘cáo buộc vô căn cứ’, cam kết bảo vệ an ninh khu vực 01/06/2025 05:59

Ngày 31-5, phía Trung Quốc lên tiếng bác bỏ các cáo buộc nhằm vào nước này, cho rằng đó là những luận điệu vô căn cứ, mang động cơ chính trị, đồng thời tái khẳng định cam kết của Bắc Kinh trong việc bảo vệ và thúc đẩy an ninh khu vực, theo kênh Channel News Asia.

“Chúng tôi không chấp nhận những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Trung Quốc. Có một số luận điệu hoàn toàn bịa đặt và xuyên tạc sự thật” - Chuẩn Đô đốc Hồ Cương Phong, trưởng đoàn đại biểu ĐH Quốc phòng Trung Quốc, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2025 ở Singapore ngày 31-5.

“Những hành động như vậy về bản chất là nhằm khiêu khích xung đột, chia rẽ khu vực, kích động đối đầu và gây bất ổn cho châu Á - Thái Bình Dương” - ông Hồ nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các hành vi này “đi ngược xu thế thời đại, không được lòng dân và chắc chắn sẽ thất bại”.

Trưởng đoàn Trung Quốc Hồ Cương Phong (giữa, đồ trắng) tham dự Đối thoại Shangri-La 2025 tại Singapore ngày 31-5. Ảnh: CHANNEL NEWS ASIA

Trong phiên thảo luận “Hợp tác an ninh hàng hải tại châu Á - Thái Bình Dương”, ông Hồ nói rằng an ninh hàng hải khu vực nhìn chung vẫn “ổn định”, Biển Đông tiếp tục là “một trong những tuyến hàng hải an toàn và nhộn nhịp nhất thế giới”.

Ông Hồ cũng nêu rõ Trung Quốc đề xuất duy trì “chủ nghĩa đa phương đích thực” và bảo vệ trật tự an ninh hàng hải tại châu Á - Thái Bình Dương.

“Chúng tôi ủng hộ nguyên tắc tham vấn rộng rãi, cùng đóng góp và cùng hưởng lợi trong quản trị khu vực. Chúng tôi kiên quyết phản đối chủ nghĩa đơn phương, hành vi bắt nạt bá quyền, cũng như việc biến vùng biển châu Á - Thái Bình Dương thành đấu trường của các trò chơi quyền lực” - ông Hồ nhấn mạnh.

Ông Hồ không nêu đích danh quốc gia cụ thể hay các cáo buộc mà ông đang phản bác.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có bài phát biểu về tầm nhìn của Washington tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Đối thoại Shangri-La 2025.

Trong bài phát biểu, ông Hegseth đưa ra nhiều cáo buộc nhắm vào Trung Quốc và cảnh báo về cái mà ông gọi là “mối đe dọa từ Bắc Kinh”.

Ông Hegseth cho biết Mỹ sẽ tiếp tục củng cố hiện diện quân sự ở khu vực, đồng thời kêu gọi các đồng minh châu Á tăng chi tiêu quốc phòng, chia sẻ gánh nặng, nhằm tăng sức mạnh tập thể.

Chia sẻ bên lề Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles kêu gọi Trung Quốc tăng cường minh bạch trong quá trình hiện đại hóa quân đội và triển khai lực lượng.

Ông Marles cho rằng dù Trung Quốc là đối tác chiến lược quan trọng, nhưng mối quan hệ hiệu quả chỉ có thể được xây dựng trên cơ sở trao đổi cởi mở và minh bạch.

“Khi quan sát sự gia tăng năng lực quân sự của Trung Quốc trong thời gian qua, chúng tôi mong muốn có sự minh bạch lớn hơn về những gì Trung Quốc đang hướng tới, không chỉ trong hoạt động tăng cường năng lực mà cả trong các cuộc diễn tập quân sự” - ông Marles nói.

“Chúng tôi muốn xây dựng một mối quan hệ hiệu quả nhất có thể với Trung Quốc. Úc kỳ vọng rằng trong khuôn khổ quan hệ đó, hai nước có thể thúc đẩy sự minh bạch và đối thoại sâu sắc hơn trong lĩnh vực quốc phòng” - vị bộ trưởng nhấn mạnh.