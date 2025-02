Đội tuyển Indonesia gầy dựng lực lượng fan cho trận đấu sinh tử với Úc 01/02/2025 12:32

Đội tuyển Indonesia xác định trận làm khách tại Úc ngày 20-3 ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á là trận đấu bản lề. Tân HLV Patrick Kluivert của Indonesia đã xác định phải đánh bại chủ nhà Úc tại Sydney.

Cùng với đó, cả tháng 1 vừa qua, lực lượng fan của Indonesia đã “gầy dựng cơ sở” để chuẩn bị át vía “chuột túi” Úc.

Lực lượng fan trong nước kết hợp với tổ chức fan Indonesia tại Úc có biệt danh “Garuda Australia” gồm người Indonesia đang sinh sống, học tập, công tác và lao động tại Úc sẽ đến Sydney tạo nên lực lượng fan lớn nhằm cổ vũ cho thầy trò HLV Patrick Kluivert ở trận làm khách trước Úc vào lúc 16 giờ 10 ngày 20-3 tới.

Lực lượng fan Garuda Australia của đội tuyển Indonesia họp bàn kế hoạch cổ vũ tuyển Indonesia tại Sydney ngày 20-3 tới. Ảnh: Bola

Đây là trận đấu mang tính bản lề, quyết định chiếc vé chính thức đi World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia và cả danh dự của tân thuyền trưởng, cựu danh thủ Hà Lan Patrick Kluivert.

HLV Patrick Kluivert đã xác định nhiệm vụ là Indonesia phải có vé đi World Cup 2026 ngay sau khi bảng C kết thúc, tức không qua các vòng đấu Play off, nghĩa là vào tốp 2 bảng C.

Hiện sau 6 lượt trận, đội tuyển Indonesia đang đứng vị thứ 3 bảng C (6 điểm), sau Nhật Bản (16 điểm) và Úc (7 điểm), nên nếu đội tuyển Indonesia đánh bại Úc thì họ sẽ soán ngôi nhì và có thể gặp thuận lợi lớn ở chặng nước rút các lượt trận cuối cùng.

Đội tuyển Indonesia đang đứng vị trí thứ 3, bốn lượt trận còn lại bảng C rất đáng xem vì ai cũng có hy vọng đi World Cup 2026.

Một tháng qua, lực lượng fan Indonesia đang thực thi kế hoạch cổ vũ nhằm át vía “chuột túi” Úc ngay tại sân Allianz ở Sydney chiều 20-3.

Trưởng ban Garuda Australia là ông Osvaldo Giovanni đang sinh sống tại Perth. Người đứng đầu fan Indonesia tại Úc này hô hào người Indonesia tại Úc quy tụ về Sydney để vào sân cổ vũ đội nhà.

Người Indonesia sống tại các nơi Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Darwin...hiện nay đã mua được 3.500 vé vào sân cho trận Úc - Indonesia, dự đoán là nhu cầu vé sẽ còn tăng cao, nếu đạt được con số 4.000 vé thì đẹp. Ngoài người Indonesia đang ở Úc, lực lượng fan trong nước Indonesia xin thị thực vào Úc xem trận đấu đang có dấu hiệu nóng lên, thông tin từ các cơ quan lãnh sự Úc tại Indonesia cho biết.

Đội tuyển Indonesia đang chuẩn bị rất chu đáo cho chuyến làm khách mang tính chất bước ngoặt này.

HLV Patrick Kluivert vừa đến dẫn dắt tuyển Indonesia thay HLV Shin Tae-yong cũng đã nghiên cứu kỹ các đối thủ bảng C, trong đó nhất là Úc. Qua đó cựu danh thủ Hà Lan sẽ xây dựng phương án đánh bại tuyển Úc ở lượt trận thứ 7 này nhằm chiếm ngôi nhì bảng C.

Sau khi đá với Úc, đội tuyển Indonesia sẽ về sân nhà tiếp Bahrain vào ngày 25-3.