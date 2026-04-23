Dự án bãi tắm 258 tỉ đồng ở Quảng Trị rục rịch 'hồi sinh' 23/04/2026 08:36

(PLO)- Chính quyền địa phương yêu cầu nhà thầu khắc phục tình trạng hư hỏng, khẩn trương tổ chức đấu giá cho thuê để chấm dứt cảnh "trùm mền" tại dự án bãi tắm 258 tỉ đồng.

Ngày 23-4, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết đã nhận được công văn của UBND xã Cửa Việt về việc phối hợp hoàn thiện cơ sở vật chất tại bãi tắm cộng đồng Gio Hải và Cửa Việt nhằm phục vụ công tác đấu giá tài sản.

Dự án bãi tắm cộng đồng Gio Hải (xã Cửa Việt). Ảnh: NGUYỄN DO

Trước tình trạng các khu vực trên nhếch nhác sau thời gian dài bỏ hoang, UBND xã Cửa Việt yêu cầu Ban quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu thi công dọn dẹp vệ sinh, hoàn trả mặt bằng và đặc biệt là phải nhổ bỏ, trồng thay thế hàng loạt cây xanh đã chết khô.

Đối với các hạng mục cơ sở vật chất, xã Cửa Việt yêu cầu nhà thầu kiểm tra, sửa chữa ngay các phần bị hư hỏng, xuống cấp thuộc phạm vi trách nhiệm.

Toàn bộ hệ thống điện, nước, chiếu sáng phải được kiểm tra, vận hành đồng bộ và chạy ổn định trước ngày 10-5.

Riêng đối với các hạng mục đã bị trộm cắp, mất mát trong thời gian dự án bị "bỏ quên", các bên liên quan phải chốt phương án xử lý, khắc phục dứt điểm trước ngày 25-4.

Nhiều hạng mục tại bãi tắm cộng đồng Gio Hải bị hư hỏng, mất cắp. Ảnh: NGUYỄN DO

Để tạo hành lang pháp lý đưa dự án vào khai thác, ngày 22-4, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Cửa Việt quản lý.

Cụ thể, sẽ có 33 mặt bằng kinh doanh (kết cấu khung cột bê tông, mái lá cọ và rơm nhựa) tại bãi tắm Gio Hải và Cửa Việt được đưa ra đấu giá. Thời hạn thực hiện đề án kéo dài 60 tháng.

Trung tâm Dịch vụ sẽ triển khai công việc cho thuê như chốt giá khởi điểm để tiến hành đấu giá công khai, cho thuê trực tiếp... đảm bảo đúng quy định, sớm giao mặt bằng cho tiểu thương đón sóng mùa du lịch biển.

Còn tại bãi tắm cộng đồng Trung Giang (xã Bến Hải), sau khi được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt đề án, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đã lựa chọn được đơn vị tổ chức đấu giá đối với 13 hàng quán kinh doanh.

Tại bãi tắm này, giá khởi điểm tiền thuê năm đầu tiên của 13 quán là 819 triệu đồng, tương đương với 63 triệu đồng mỗi quán. Từ năm thứ 2 trở đi tiền thuê sẽ tăng 5% so với năm liền kề trước đó.