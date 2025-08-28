Đưa vào sử dụng dự án hơn 1.100 tỉ đồng cấp nước sạch vùng hạ Tây Ninh 28/08/2025 20:15

Ngày 28-8, Công ty Cổ phần Nước Biwase Long An tổ chức Lễ phát nước Nhà máy Nước Nhị Thành giai đoạn 3 tại xã Thủ Thừa (Tây Ninh). Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng, nâng tổng công suất nhà máy lên 120.000 m³/ngày, đáp ứng nhu cầu cấp nước sạch cho người dân và doanh nghiệp các xã vùng hạ Tây Ninh.

Công tác kéo ống D1200mm qua Sông Vàm Cỏ Đông hạng mục quan trọng trong dự án. Ảnh: NMCC

Dự án giai đoạn 3 gồm hệ thống xử lý nước công suất 60.000 m³/ngày, tuyến ống truyền tải nước thô D1200 dài 13,5 km, tuyến ống nước sạch D1200 dài 9 km cùng các hạng mục hạ tầng đồng bộ. Đây là nhà máy xử lý nước mặt áp dụng công nghệ đặc biệt với 2 lần lọc, bể lọc than hoạt tính nhập từ Úc, phù hợp với nguồn nước vùng có độ pH thấp, nhiều phèn.

Quá trình thi công kéo dài 10 tháng với khối lượng lớn: lắp đặt hơn 22 km tuyến ống D1200, vượt qua nhiều địa hình phức tạp như cao tốc, Quốc lộ 1A, đất yếu; 4 mũi khoan ngầm qua sông Vàm Cỏ Đông – Vàm Cỏ Tây dài 2.000 m; 3 mũi khoan qua cao tốc dài 315 m; đóng 1,5 triệu mét cừ tràm và đổ 4.500 m³ bê tông.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HD

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định, công trình Nhà máy nước Nhị Thành góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược trong phát triển hệ thống cấp nước sạch bền vững. Nhà máy có khả năng cung cấp và đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch ổn định, lâu dài, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân trong việc hưởng lợi từ việc sử dụng nước sạch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.

Các đại biểu tham quan Nhà máy nước Nhị Thành. Ảnh: HD

Ông Thanh đề nghị các sở, ngành, UBND các xã chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các đơn vị tiếp nhận nguồn nước từ Biwase – Long An trên địa bàn các xã để đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân, giải quyết dứt điểm tình hình thiếu nước sạch sinh hoạt và sản xuất vào mùa khô hạn cũng như phát huy hiệu quả dự án Nhà máy nước Nhị Thành.

Ông Trần Chiến Công, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước Biwase Long An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HD

Theo ông Trần Chiến Công, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước Biwase Long An, khi đi vào vận hành, Nhà máy Nhị Thành sẽ cấp nước sạch cho Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Thủ Thừa cùng nhiều khu công nghiệp, góp phần giảm dần khai thác nước ngầm, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ, đô thị hóa. Tổng vốn đầu tư toàn bộ dự án đã vượt 2.200 tỉ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Lễ phát nước. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Công cam kết sẽ vận hành nhà máy an toàn, bảo đảm chất lượng nước đạt chuẩn quốc gia, đồng thời liên tục cải tiến công nghệ để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Lễ phát nước Nhà máy Nước Nhị Thành giai đoạn 3 được xem là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự đồng hành của doanh nghiệp trong phát triển hạ tầng cấp nước và bảo vệ môi trường của tỉnh Tây Ninh.