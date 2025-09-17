Đừng để địa phương phản ánh không có tiền và không có hướng dẫn giải quyết chế độ 178 17/09/2025 18:26

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính làm rõ vì sao đến nay còn nhiều người chưa nhận chế độ theo Nghị định 178, trong khi theo kết luận của Bộ Chính trị, ngày 31-8 phải giải quyết xong.

Chiều 17-9, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên 102.000 người đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, địa phương và sự đồng thuận của nhân dân.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, nhiều khó khăn, vướng mắc từ thời điểm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã được giải quyết, khắc phục, như các vướng mắc về thẩm quyền khi thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; khắc phục cơ bản các sự cố về hệ thống công nghệ thông tin...

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP

Các bộ, cơ quan ngang bộ đã đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ trung ương cho địa phương. Đến nay, tỷ lệ nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền thuộc giải quyết của trung ương còn 44%, của địa phương là 56%.

465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu đã đi vào hoạt động nề nếp, vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả.

Cùng với đó, các địa phương tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về các lĩnh vực (nội vụ, tài chính, chuyển đổi số, tư pháp, đất đai,...) dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc luân chuyển, điều động, tăng cường cán bộ đi cơ sở như Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh,...

Tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương cho thấy đến nay cả nước có 141.444 người đã có quyết định nghỉ việc (tăng 34.732 người so với báo cáo ngày 5-9), trong đó có 102.378 người (tỷ lệ trên 72%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý hiện nay là 15.927 cơ sở (giảm 195 cơ sở so với báo cáo ngày 5/9/2025). Hiện vẫn còn 296/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị xe ô tô.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân chính được xác định do việc bố trí công chức cấp xã chưa đồng đều, nơi đủ hoặc dư biên chế nhưng lại thiếu cán bộ có chuyên môn trong các lĩnh vực trọng yếu; cơ sở vật chất thiếu, xuống cấp.

Các ý kiến khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, duy trì và tăng cường hoạt động của các tổ công tác, đường dây nóng, bố trí cán bộ thường trực tiếp nhận, xử lý và phản hồi kịp thời các kiến nghị, phản ánh.

Sớm khắc phục tình trạng 296 xã không có xe ô tô

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh Bộ Nội vụ đã tập hợp các nội dung chuẩn bị để báo cáo Bộ Chính trị. Ông lưu ý cùng với thời gian, số liệu trong báo cáo sẽ có những thay đổi, do đó các bộ cần chú ý cập nhật thông tin, trao đổi với Bộ Nội vụ để có số liệu chính xác, đầy đủ.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ khẩn trương, chủ động tổ chức thực hiện những nhiệm vụ đã được Bộ Nội vụ tập hợp theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương. Nhiệm vụ nào đã xong thì trao đổi lại với Bộ Nội vụ để khẳng định đã hoàn tất. Những việc “dài hơi” thì phải chờ có thời gian mới thực hiện.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng hoan nghênh các bộ đã cử đoàn công tác xuống 34 địa phương, đồng thời lưu ý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình, những vấn đề gì còn vướng, các bộ hướng dẫn cho địa phương thực hiện.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính đôn đốc việc giải quyết chế độ chính sách, xây dựng các nguồn lực, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các địa phương. Trong số 3.321 xã, hiện còn 296 xã không có xe ô tô, Bộ Tài chính cần chỉ đạo “khắc phục sớm, để câu chuyện này không được lặp lại”.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính làm rõ vì sao đến nay còn nhiều người chưa nhận chế độ theo Nghị định 178 và đề nghị có hướng dẫn cho địa phương. Ông lưu ý “đừng để địa phương phản ánh là không có tiền và không có hướng dẫn”, bởi theo kết luận của Bộ Chính trị, ngày 31-8 phải giải quyết xong.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ tập trung tháo gỡ, có lời giải cho các nhiệm vụ dài hạn như biên chế, đào tạo nghiệp vụ, giải quyết vấn đề trụ sở.