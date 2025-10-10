Dùng đoàn tàu chở hàng giữ cầu đường sắt Bắc Giang tránh bị nước cuốn trôi 10/10/2025 16:00

(PLO)- Nước sông Thương áp sát mặt cầu đường sắt Bắc Giang, ngành đường sắt điều động một đoàn tàu chở hàng ra giữ cầu để tránh nước cuốn trôi.

Ngày 10-10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết khoảng 7 giờ 30, mực nước sông Thương ở Bắc Giang dâng cao, tại cầu Bắc Giang Km48+738 tuyến Hà Nội- Đồng Đăng, nước đã sát đáy dầm.

Trước tình hình này, Công ty Đường sắt đã báo cáo điều độ cho phong tỏa cầu Bắc Giang, đồng thời thông báo và phối hợp với địa phương cấm các phương tiện giao thông đường bộ (xe máy và xe thô sơ đi qua hai bên cánh gà) từ 8 giờ 30 cùng ngày.

Ngành đường sắt điều tàu chở hàng ra giữ cầu. Ảnh: N.NHUNG

Hiện các khu gian Bắc Giang – Phố Tráng, Phố Tráng – Kép, Voi Xô – Phố Vị đang bị phong tỏa do ngập nước, không thể kéo đá từ Đồng Mỏ về được. Công ty đã xin ý kiến Điều độ để điều chỉnh phương án vận hành, đồng thời đăng ký kéo 6 toa chở xỉ quặng từ Cổ Loa về cầu đường sắt Bắc Giang vào 13 giờ ngày 8-10.

Việc đưa các toa hàng này lên cầu nhằm gia tăng tải trọng, giúp chống lại sức nước khi dâng cao, hạn chế nguy cơ cuốn trôi cầu – đặc biệt trong trường hợp cây cối, rều rác hoặc phương tiện thủy trôi dạt làm tăng áp lực lên kết cấu cầu.