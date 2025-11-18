Đường sắt qua Khánh Hòa đã thông tuyến, giải cứu nhiều người nước ngoài mắc kẹt 18/11/2025 06:52

(PLO)- Sau gián đoạn do mưa lũ, hôm nay đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Khánh Hòa đã thông tuyến.

Sáng 18-11, lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết đường sắt Bắc - Nam đoạn km1326 thuộc khu gian Nha Trang - Cây Cầy (xã Diên Khánh) đã thông suốt trở lại lúc 4 giờ cùng ngày.

Lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang đã phát lệnh cho các đoàn tàu tiếp tục lưu thông qua khu vực này.

Nhóm du khách nước ngoài được giải cứu trong đêm. Ảnh: MT

Trước đó, do mưa lớn, kèm theo các hồ chứa xả lũ nên đường sắt Bắc - Nam đoạn km1326 thuộc khu gian Nha Trang - Cây Cầy ngập nặng, tàu không thể lưu thông.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Phòng PC07, Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay vừa giải cứu một nhóm người nước ngoài mắc kẹt do mưa lũ.

Theo đó, lúc 18 giờ 20, ngày 17-11, Phòng PC07 nhận tin báo về việc có một nhóm người nước ngoài bị mắc kẹt tại khu vực gần đường D30 (phường Tây Nha Trang), trong đó một người già có dấu hiệu đuối sức do bệnh nền.

Phòng PC07 đã điều động một tổ công tác cùng phương tiện tiếp cận vị trí người bị nạn.

Đến 20 giờ 30 cùng ngày lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa toàn bộ người nước ngoài bị mắc kẹt đến khu vực an toàn.

Đồng thời, hỗ trợ nhóm người bị nạn liên lạc với người thân để hỗ trợ ngay về y tế, gọi taxi đưa về trung tâm Nha Trang theo đề nghị của những người này.