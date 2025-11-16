EVNNPT sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn lần thứ V 16/11/2025 12:25

(PLO)- Đến hết ngày 13-11, 100% công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Thực hiện Kế hoạch số 592 ngày 9-9-2025 của Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cùng các hướng dẫn của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn EVNNPT, toàn bộ 9/9 công đoàn cơ sở trực thuộc EVNNPT gồm các Công ty Truyền tải điện, Ban Quản lý dự án và Cơ quan Tổng công ty đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới.

Tổ chức đại hội đúng tiến độ, chất lượng

Các đại hội được triển khai nghiêm túc, dân chủ, tuân thủ Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nội dung đại hội đảm bảo đầy đủ theo quy định, gồm tổng kết nhiệm kỳ 2022-2025; thảo luận phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; góp ý dự thảo văn kiện cấp Tổng công ty và đơn vị; tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra và đại biểu dự Đại hội Công đoàn EVNNPT...

Chủ tịch Công đoàn EVNNPT Trịnh Tuấn Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: EVNNPT

Công tác chuẩn bị cho đại hội được các đơn vị thực hiện bài bản, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT về tuyên truyền, nhân sự, hồ sơ và khánh tiết. Mỗi công đoàn cơ sở đều thành lập các Tiểu ban văn kiện, nhân sự, tuyên truyền - tổ chức và phục vụ đại hội theo đúng hướng dẫn tại Kế hoạch 592 và Hướng dẫn số 604/HD-CĐEVNNPT ngày 3-10-2025.

Không khí dân chủ, sôi nổi và trách nhiệm lan tỏa trong tất cả các phiên làm việc. Tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” được thể hiện xuyên suốt của Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, thống nhất từ Công đoàn EVNNPT đến công đoàn các đơn vị. Nhiều hoạt động truyền thông được thực hiện như đăng tải tin bài trên website, mạng xã hội, bản tin nội bộ; tổ chức phong trào thi đua, gắn biển công trình, các hoạt động văn hóa - thể thao chào mừng đại hội diễn ra sôi nổi.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan EVNNPT khóa V, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: EVNNPT

Nhiều công đoàn cơ sở tạo dấu ấn bằng hình thức tuyên truyền sáng tạo như video clip, ebook, podcast, cuộc thi, “Ngày hội văn hóa”… khơi dậy niềm tự hào nghề truyền tải điện, củng cố niềm tin vào tổ chức công đoàn và khích lệ tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong đội ngũ CNVCLĐ.

Công tác nhân sự và bầu đại biểu được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình theo Công văn 606/CĐEVNNPT và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Trước đó, các công đoàn cơ sở đã chỉ đạo các Đội truyền tải điện tổ chức Hội nghị công đoàn đúng quy định, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy trình 5 bước, bảo đảm cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, phát triển và chú trọng tăng tỷ lệ nữ.

Song song đó việc bầu chọn 165 đại biểu dự Đại hội Công đoàn EVNNPT được tiến hành công khai, dân chủ, thể hiện sự đại diện đầy đủ, toàn diện cho gần 7.000 đoàn viên trong toàn Tổng công ty.

Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ V

Thành công của 10/10 đại hội công đoàn cơ sở thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, linh hoạt của Công đoàn EVNNPT, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.

Các đại hội không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là dịp khơi dậy niềm tự hào về EVNNPT, lan tỏa khát vọng đổi mới và phát triển trong mỗi đoàn viên.

EVNNPT tổ chức Ngày hội Văn hóa EVNNPT. Ảnh: EVNNPT

Hướng tới Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ V, các cấp công đoàn trong Tổng công ty đang khẩn trương hoàn thiện báo cáo, văn kiện, tổng hợp kiến nghị của người lao động; đồng thời phát động các phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội.

Hiện Công đoàn EVNNPT đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến tổ chức ngày 30-11 (phiên trù bị) và 1-12-2025 (phiên chính thức). Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của tổ chức Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Với khí thế thi đua sôi nổi, niềm tin vững vàng và quyết tâm cao, Công đoàn EVNNPT bước vào Đại hội lần thứ V với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, hướng tới mục tiêu xây dựng Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia vững mạnh, hiện đại, bền vững vì người lao động và vì dòng điện của Tổ quốc

