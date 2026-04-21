FE CREDIT tiếp sức người dân ĐBSCL ứng phó với hạn mặn 21/04/2026 09:00

(PLO)- Giữa mùa khô khắc nghiệt, khi nước sạch trở thành nỗi lo thường trực, người dân vùng ven biển tỉnh Vĩnh Long đã kịp thời nhận được những bồn chứa nước kiên cố do FE CREDIT trao tặng nhằm tiếp sức, giúp bà con an tâm vượt qua hạn mặn.

Mùa khô năm nay tại Đồng bằng sông Cửu Long được dự báo tiếp tục diễn biến khắc nghiệt, với tình trạng nắng nóng kéo dài và xâm nhập mặn gia tăng. Nhu cầu nước sạch trở thành vấn đề cấp thiết đối với nhiều hộ dân, đặc biệt tại các khu vực ven biển và vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của hạn mặn.

Giải pháp ứng phó hạn mặn kịp thời

Trước thực tế này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Ban Chuyên đề Công an TP.HCM và FE CREDIT triển khai trao tặng bồn chứa nước dung tích 500 lít cho gần 100 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ba Tri và xã An Hiệp. Đáng chú ý, phần lớn các hộ dân được hỗ trợ sinh sống quanh khu vực bãi rác An Hiệp, có hộ chỉ cách vài chục mét, có hộ xa hơn khoảng một km, nhưng đều đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch kéo dài.

Bà con vùng ven biển xã Ba Tri, xã An Hiệp (Vĩnh Long) được FE CREDIT hỗ trợ bồn chứa nước sạch ứng phó mùa hạn mặn.

Chia sẻ khi vừa nhận bồn chứa nước, bà Đặng Thị Yến (66 tuổi) cho biết gia đình có tới 11 thành viên, trong khi chỉ trông cậy vào một hồ chứa bằng xi măng cũ thường xuyên không đủ nhu cầu. Những ngày thiếu nước, mọi sinh hoạt như rửa rau, tắm giặt đều phải tính toán, tiết kiệm từng chút một. Việc được hỗ trợ thêm bồn chứa 500 lít giúp gia đình bà phần nào giảm bớt áp lực. “Có thêm 500 lít nước, cả nhà đỡ xoay xở hơn nhiều. Tôi sẽ giữ kỹ cái bồn này để xài được lâu. Cảm ơn nhà tài trợ dữ lắm”.

Bên cạnh hộ gia đình bà Yến, nhiều người dân khác cũng không giấu được sự mừng rỡ. Đối với rất nhiều bà con, đây là lần đầu họ được hỗ trợ chiếc bồn chứa nước có dung tích lớn, không chỉ giúp các gia đình chủ động hơn trong sinh hoạt hằng ngày, mà còn giúp bà con giảm phụ thuộc vào việc mua nước với chi phí cao như trước đây.

Chỉ trong giai đoạn 2024 đến đầu năm 2026, FE CREDIT đã phối hợp cùng các đơn vị báo chí và địa phương trao tặng hàng trăm bồn chứa nước với tổng giá trị gần 500 triệu đồng đến bà con Đồng bằng sông Cửu Long, tiếp nối chuỗi hoạt động “Sát cánh vì cộng đồng, hiện thực hoá ước mơ” đã được duy trì bền bỉ trong nhiều năm.

Hơn 15 năm bền bỉ sát cánh vì cộng đồng

Không dừng lại ở những hỗ trợ trước mắt ứng phó hạn mặn, hành trình hơn 15 năm FE CREDIT đồng hành cùng cộng đồng trải dài qua nhiều hoạt động thiết thực trên khắp cả nước.

Từ những phần quà Tết giúp người lao động an tâm đón xuân, những chuyến xe Tết đoàn viên, những suất học bổng tiếp sức học sinh vùng khó khăn ở mọi miền, chương trình hiến máu nhân đạo; tặng thư viện; phát thuốc cho bà con khó khăn; tri ân gia đình có công, đến các chương trình phối hợp cùng báo chí kịp thời hỗ trợ người dân sau thiên tai… Mỗi hoạt động đều xuất phát từ nhu cầu rất thật của đời sống, hướng đến việc san sẻ đúng lúc, đúng nơi.

Các giải pháp tài chính của FE CREDIT luôn đặt khách hàng làm trọng tâm, hướng đến giá trị thiết thực và lâu dài.

Năm 2025 ghi nhận bão lũ kỷ lục tại miền Bắc và miền Trung, nhiều gia đình rơi vào cảnh gián đoạn sinh kế. Trong bối cảnh đó, FE CREDIT là một trong những đơn vị tiên phong, nhanh chóng triển khai các giải pháp tài chính với mức giảm lãi suất lên đến 50%, cùng các chương trình ưu đãi vay mua và sửa chữa phương tiện mưu sinh. Không chỉ là giải pháp tài chính, những hỗ trợ này còn góp phần “tiếp sức” tái thiết cuộc sống, giúp hàng nghìn người dân từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đại diện FE CREDIT cho biết, “Chúng tôi không chỉ mang đến cho khách hàng các giải pháp tài chính nhanh chóng - dễ dàng - đáng tin cậy, mà còn góp phần chung tay cùng bà con cải thiện chất lượng sống, hỗ trợ những người lao động thích ứng tốt hơn trước những biến động trong cuộc sống và qua đó hiện thực hoá những ước mơ còn dang dở”.

Từ những bồn chứa nước góp phần gìn giữ từng giọt nước sạch giữa mùa hạn mặn, đến các giải pháp tài chính hỗ trợ người dân phục hồi sau thiên tai, hành trình “Sát cánh vì cộng đồng, hiện thực hoá ước mơ” của FE CREDIT cho thấy một cách tiếp cận nhất quán, hướng đến những giá trị thiết thực, lâu dài.

Qua đó, vai trò của doanh nghiệp tài chính tiêu dùng không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, mà còn gắn liền với trách nhiệm đồng hành cùng cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển xã hội theo hướng ổn định và bền vững hơn.