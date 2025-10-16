Gần 200 container chở nông sản tập kết trái phép tại cụm công nghiệp Tân An 16/10/2025 19:15

(PLO)- Gần 200 container chở nông sản đang tập kết trái phép bên trong cụm công nghiệp Tân An ở Đắk Lắk.

Ngày 16-10, ông Nguyễn Kim Tùng, Giám đốc Ban Quản lý cụm công nghiệp Tân An, tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện có khoảng 170 container chở nông sản đang tập kết trái phép trong cụm công nghiệp, gây nguy cơ mất an ninh trật tự.

“Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng hàng loạt container tự tiện vào tập kết tại cụm công nghiệp. Chúng tôi đã báo tin để công an cử lực lượng phối hợp giải quyết’- ông Tùng thông tin.

Gần 200 container tự ý tập kết trong cụm công nghiệp Tân An. Ảnh: B.T

Theo ghi nhận của PV, tại các trục đường trong cụm công nghiệp Tân An, hàng loạt container trọng tải lớn đã tự ý tập kết thành hàng dài. Do các xe đều chở nông sản đông lạnh nên phải nổ máy liên tục, gây ồn ào.

Video container tập kết trái phép trong Cụm công nghiệp Tân An

Một tài xế container đang đỗ xe tại cụm công nghiệp Tân An, nói quá trình vận chuyển nông sản công ty ông đã gặp một số sự cố ngoài ý muốn nên phải tạm dừng.

Trong thời gian chờ đợi công ty giải quyết sự cố, ông phải đưa xe vào cụm công nghiệp Tân An để đậu nhờ vài hôm.