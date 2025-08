Gần 25 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường mỗi tháng 06/08/2025 14:24

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6-8, trong tháng 7, cả nước có 16,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 117,4 nghìn tỉ đồng và gần 79 nghìn lao động.

So với số liệu hồi tháng 6, con số này giảm mạnh. Cụ thể, giảm 32,3% về số doanh nghiệp thành lập; 33,6% về vốn đăng ký và 42,4% về lao động. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp mới vẫn tăng 4,7%, dù vốn đăng ký giảm 11,6% và lao động giảm 3,3%.

Cùng thời điểm, cả nước có 14,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng tới 78,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 7 tháng năm 2025, cả nước có 107,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 928,4 nghìn tỉ đồng và tổng số lao động 670 nghìn người, lần lượt tăng 10,6%, 5,5% và 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân đạt 8,6 tỷ đồng/doanh nghiệp, giảm 4,6%.

Đáng chú ý, tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng đạt hơn 3,3 nghìn tỉ đồng, tăng 93,7% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt hơn 2,4 nghìn tỉ đồng, gấp gần 2,9 lần so với cùng kỳ.

Cùng với số lượng doanh nghiệp thành lập mới, cả nước có thêm 66,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 7 tháng đạt 174 nghìn doanh nghiệp, tăng 22,9%.

Bình quân mỗi tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại thị trường.

Ảnh: X.Đ

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức đáng lưu ý. Riêng tháng 7, có 7,3 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 14,2% so với tháng trước và tăng 7,4% so với cùng kỳ); 4,4 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (giảm 56,4% so với tháng trước và giảm 37,7% so với cùng kỳ); và 1,9 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (giảm 29,4% so với tháng trước nhưng tăng 5,4% so với cùng kỳ).

Tính chung 7 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 88,6 nghìn doanh nghiệp; 41,5 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ giải thể; và 14,3 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Như vậy, bình quân mỗi tháng có 20,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.