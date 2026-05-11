Gần 300 xạ thủ khai hỏa tại Đại hội TDTT TP.HCM lần thứ I: Dấu mốc mới cho bắn súng 11/05/2026 12:06

(PLO)- Lần đầu tiên có giải phong trào dành cho vận động viên bán chuyên, môn bắn súng đang từng bước mở rộng ra cộng đồng.

Từ ngày 7 đến 17-5-2026, Trường bắn thuộc Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM trở thành điểm nóng của thể thao thành phố, khi gần 300 xạ thủ đến từ 20 đơn vị chính thức bước vào cuộc tranh tài ở môn Bắn súng trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao TP.HCM lần thứ I năm 2026. Với 36 bộ huy chương ở các nội dung súng ngắn, súng trường và bắn đĩa bay, đây là sân chơi thể thao được chờ đợi nhất trong năm tại thành phố mang tên Bác.

Lê Thị Mộng Tuyền và dàn xạ thủ đẳng cấp hội tụ

Ngay trong ngày thi đấu khai mạc, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền — đại diện phường An Hội Đông — đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất ở nội dung 10m súng trường hơi nữ, khẳng định phong độ ổn định của một trong những tên tuổi hàng đầu bắn súng Việt Nam. Tiếp theo sau là VĐV Nguyễn Hà Tuấn Ngọc (phường Sài Gòn) và Dương Thị Mỹ Phượng (phường Bình Thạnh).

Bên cạnh Mộng Tuyền, Đại hội còn quy tụ nhiều gương mặt tiêu biểu của làng bắn súng nước nhà như Nguyễn Tâm Quang, Lại Công Minh, Trần Công Hiếu, Trần An Tín, Phan Công Minh, Triệu Thị Hoa Hồng — những xạ thủ đã tôi luyện qua nhiều đấu trường quốc tế. Sự góp mặt của họ không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn biến mỗi trận chung kết thành một cuộc so tài căng thẳng đến từng phát bắn cuối cùng.

Lần đầu tiên có giải phong trào: Cánh cửa mở cho vận động viên bán chuyên

Điểm nhấn đặc biệt của Đại hội TDTT TP.HCM lần thứ I không chỉ nằm ở dàn sao bắn súng chuyên nghiệp, mà còn ở một quyết định mang tính lịch sử: lần đầu tiên tổ chức hệ thống giải phong trào, dành riêng cho các vận động viên bán chuyên đam mê bộ môn này.

Ở nội dung 10m súng trường hơi phổ thông, bên cạnh bảng thi đấu chính thức, ban tổ chức mở thêm bảng phong trào với sự tham gia sôi nổi từ nhiều phường, quận. Ở bảng nam phong trào, Huỳnh Nhật Hòa (phường Sài Gòn), Nguyễn Văn Hùng (phường Tân Nhơn Phú) và Trác Nguyên Vũ (phường Sài Gòn) đã đoạt ba vị trí cao nhất. Bảng nữ phong trào ghi nhận thành tích của Thái Ngọc Anh, Mai Trần Hoàng Như và Nguyễn Trần Kim Giàu — đều là đại diện của các phường tại trung tâm thành phố.

Việc mở rộng đối tượng thi đấu sang nhóm bán chuyên cho thấy một tư duy mới trong phát triển thể thao: không chỉ tập trung vào thành tích đỉnh cao, mà song song xây dựng nền tảng phong trào rộng lớn hơn — điều kiện cần thiết để bắn súng thực sự trở thành môn thể thao của cộng đồng.

Compak Sporting: Lần đầu xuất hiện tại Đại hội

Một dấu mốc khác cũng đáng được nhắc tới: nội dung Compak Sporting (bắn đĩa bay) lần đầu tiên chính thức góp mặt trong hệ thống thi đấu của Đại hội, diễn ra vào ngày 15 và 16-5-2026 tại Trường bắn Phú Mỹ Hưng và Địa đạo Củ Chi (Bến Dược). Giải đấu do đơn vị Saigon Clay Shooting phối hợp tổ chức, với 200 đĩa chia làm 8 bài thi trong 2 ngày, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa phản xạ, kỹ thuật và bản lĩnh tâm lý.

Đây không chỉ là sân chơi mới mẻ mà còn là bước tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế, mở cơ hội để nhiều người được trải nghiệm một môn thể thao vốn còn khá xa lạ với đại chúng.

Xã hội hóa bắn súng: Từ "môn đóng" đến hành trình mở rộng

Không phải ngẫu nhiên mà Đại hội TDTT lần này ghi nhận sự tham gia đông đảo và đa dạng đến vậy. Nhìn lại hành trình phát triển của bắn súng thể thao tại TP.HCM hơn một thập kỷ qua, có thể thấy rõ sự chuyển dịch từ một môn thể thao mang tính "đặc thù khép kín" sang hướng mở, gắn với cộng đồng.

Sự xuất hiện của các mô hình câu lạc bộ ngoài hệ thống công lập — tiêu biểu là Saigon Sniper do ông Lê Hải Vũ sáng lập — đã góp phần bổ sung nguồn lực cho bộ môn này, từ tài chính đến con người. Theo ông Vũ, xã hội hóa không tạo ra thành tích ngay lập tức, nhưng có vai trò mở rộng nền tảng — tạo ra nguồn đầu vào mới cho hệ thống đào tạo chuyên nghiệp về sau.

Bên cạnh đó, nhận thức của cộng đồng về bắn súng thể thao cũng đang thay đổi tích cực. Ngày càng nhiều phụ huynh và cơ sở giáo dục tiếp cận bộ môn này như một hoạt động rèn luyện sức tập trung, tính kỷ luật và bản lĩnh cá nhân — không còn đơn thuần gắn với các yếu tố nhạy cảm như trước.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng thẳng thắn chỉ ra những nút thắt cần tháo gỡ: trang thiết bị phục vụ giai đoạn nhập môn còn hạn chế nguồn cung; đội ngũ huấn luyện viên bài bản thiếu trầm trọng không chỉ ở khu vực xã hội hóa mà ngay cả trong hệ thống nhà nước; và quan trọng nhất — an toàn luôn phải là ưu tiên số một, không thể hy sinh vì bất kỳ mục tiêu mở rộng nào.

Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Đại hội TDTT TP.HCM lần thứ I cũng là dịp để Ban Huấn luyện đội tuyển bắn súng thành phố đánh giá tổng thể chất lượng đào tạo ở các đơn vị cơ sở, từ đó tuyển chọn những nhân tố ưu tú nhất cho đội tuyển thành phố, chuẩn bị lực lượng hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X dự kiến tổ chức vào tháng 11-2026.

Trên đường ngắm, từng phát bắn là một câu chuyện về sự tập trung, kiên nhẫn và bản lĩnh. Và ở tầm vĩ mô hơn, hành trình đưa bắn súng thể thao đến gần hơn với người dân thành phố cũng cần đúng những phẩm chất ấy — kiên trì, có định hướng và không vội vàng đốt cháy giai đoạn.