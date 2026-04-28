Gần 50.000 điểm hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao xuyên lễ 28/04/2026 17:29

(PLO)- Tổng Công ty Viễn thông Viettel triển khai gần 50.000 điểm hỗ trợ trên toàn quốc giúp khách hàng bảo vệ sim chính chủ trước thời điểm bị chặn liên lạc.

Ngày 28-4, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết đã tổ chức mạng lưới điểm hỗ trợ quy mô lớn để việc xác thực thông tin thuê bao dễ dàng, nhanh chóng.

Việc triển khai gần 50.000 điểm hỗ trợ trên toàn quốc giúp khách hàng bảo vệ sim chính chủ trước thời điểm bị chặn liên lạc theo quy định của Thông tư 08/2026.

Với 50.000 điểm xác thực, Viettel Telecom hiện là doanh nghiệp viễn thông sở hữu mạng lưới hỗ trợ trực tiếp lớn nhất Việt Nam. Hệ thống này phân bổ rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn địa điểm thuận tiện.

Mạng lưới bao gồm hệ thống cửa hàng chính thức và siêu thị Viettel Store trên toàn quốc. Các đối tác ủy quyền như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, FPT Shop, CellphoneS, Hoàng Hà Mobile cũng tham gia hỗ trợ.

Tại các xã, phường, thị trấn, các điểm bán và đại lý liên kết sẽ hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, Viettel bố trí các điểm lưu động tại thôn xóm, khu dân cư hoặc địa điểm tập trung đông người trong dịp lễ.

Tổng Công ty Viễn thông Viettel triển khai gần 50.000 điểm hỗ trợ trên toàn quốc giúp khách hàng bảo vệ sim chính chủ. Ảnh: VT.

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15-4, sau khi nhận thông báo từ nhà mạng, người dùng có khoảng 30 đến 60 ngày để cập nhật thông tin và bổ sung nhận diện khuôn mặt.

Sau thời hạn này, nhà mạng buộc phải tạm dừng dịch vụ chiều đi đối với các thuê bao không cập nhật, không bổ sung sinh trắc học hoặc thông tin không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Viettel Telecom khẳng định đã huy động toàn lực lượng tham gia chiến dịch với mục tiêu 100% khách hàng thuộc diện xác thực hoàn thành trước thời hạn.

Viettel khuyến khích khách hàng chủ động thực hiện xác thực tại nhà thông qua ứng dụng VNeID (mức 2) hoặc My Viettel. Quá trình quét NFC căn cước công dân và xác thực khuôn mặt trên ứng dụng diễn ra thuận lợi, chỉ mất vài phút.

Nhà mạng này đang tặng tới 50.000 đồng vào tài khoản khuyến mại cho các khách hàng xác thực thành công. Để kiểm tra thuê bao, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp TTTB <Số CCCD/CMND> gửi 1414.

Nhà mạng cũng cảnh báo người dân cần cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu cho người lạ xưng là nhân viên tổng đài. Người dùng không nên truy cập các đường link lạ yêu cầu tải ứng dụng giả mạo để xác thực thông tin.

Mọi thao tác cần thực hiện tại điểm giao dịch chính thức hoặc qua ứng dụng chính thống.