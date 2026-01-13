Giá căn hộ chung cư tăng từ 20-30%, có khu vực tăng trên 40% 13/01/2026 15:15

(PLO)- Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, giá giao dịch căn hộ chung cư tăng từ 20-30%, trong đó một số khu vực tăng trên 40% so với năm 2024, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp.

Ngày 13-1-2026, Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và phát triển thị trường bất động sản (BĐS) tổ chức phiên họp (trực tuyến) lần thứ 5.

Báo cáo tại đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, trong năm 2025, cả nước đã chấp thuận chủ trương đầu tư 428 dự án nhà ở thương mại với tổng mức đầu tư khoảng 3,8 triệu tỉ đồng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong đó, cấp phép xây dựng mới 93 dự án với quy mô vào khoảng 37.686 căn (bằng khoảng 117% so với năm 2024); đã hoàn thành xây dựng 88 dự án với quy mô khoảng 29.901 căn (bằng khoảng 127% so với năm 2024). 300 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với quy mô khoảng 108.787 căn (bằng khoảng 147% so với năm 2024).

Trong năm 2025, cả nước đã hoàn thành 102.633/100.275 căn nhà ở xã hội, đạt 102% so với chỉ tiêu đề ra, trong đó có 19 địa phương hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu được giao, 12 địa phương không hoàn thành chỉ tiêu, 3 địa phương không giao chỉ tiêu năm 2025.

Lũy kế đến 31-12-2025, cả nước đã có 193 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với quy mô 169.143 căn hộ; 200 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 134.111 căn; 305 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 354.187 căn.

Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 62% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại đề án.

Về lượng giao dịch, trong năm 2025, trên cả nước có khoảng 579.718 giao dịch bất động sản thành công, bằng khoảng 107,7% so với năm 2024. Trong đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 138.025 giao dịch; đất nền là 441.693 giao dịch.

Giá căn hộ chung cư tăng từ 20-30%, trong đó một số khu vực tăng trên 40% so với năm 2024, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp.

Giá biệt thự và nhà liền kề trong dự án tăng từ 10-20% so với năm 2024, tập trung ở các khu vực có hạ tầng đồng bộ và khu vực trung tâm.

Giá đất nền tăng từ 20-25% so với năm 2024. Giá bán sơ cấp bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng cao tầng có mức tăng 11% so với năm 2024 và giá bán sơ cấp bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng thấp tầng có mức tăng 5% so với năm 2024.

Giá thuê đất trong khu công nghiệp tăng nhẹ từ 7-9% so với năm 2024. Tỉ lệ lấp đầy khu công nghiệp đã đi vào hoạt động trên cả nước tiếp tục duy trì ở mức 75%.