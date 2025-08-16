Giả danh luật sư để lừa đảo nhiều người 16/08/2025 07:00

(PLO)- Nguyễn Hữu Thạnh đã giả danh luật sư, mở văn phòng luật sư để lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại.

Ngày 15-8, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh (34 tuổi, Quảng Nam cũ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, từ tháng 8-2019 đến tháng 10-2023, do cần tiền để đầu tư cuộc sống cá nhân, Thạnh đã dùng thủ đoạn lập văn phòng luật sư di trú quốc tế GSM ảo trên mạng xã hội với địa chỉ tại đường An Nhơn 3 để giả danh luật sư.

Từ đây, Thạnh liên tục đưa ra các thông tin gian dối như có thể làm được thủ tục xuất khẩu lao động và di trú tại Canada; cũng như làm được các thủ tục liên quan đến đất đai .

Nguyễn Hữu Thạnh tại toà. Ảnh: MT.

Ngoài ra, Thạnh còn nhận làm Giấy chứng minh nhân dân giả, thẻ căn cước công dân giả và cả thẻ giáo viên dạy lái xe giả.

Vì tin tưởng nên nhiều bị hại đã bị Thạnh lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến 14,4 tỉ đồng.

Quá trình tổ chức giả danh luật sư để lừa đảo, Thạnh có thuê một nhân viên nữ để tư vấn cho khách hàng. Tuy nhiên, nữ nhân viên này không biết việc Thạnh đang lừa đảo.

Trong 20 vụ lừa đảo trót lọt, có một vụ Thạnh lừa anh P.X.B (Hội An) là một giám đốc công ty về BĐS. Biết anh B đang cần làm thủ tục liên quan đến giấy tờ đất nên Thạnh đưa ra một giấy chứng minh công an nhân dân và một thẻ giáo viên dạy lái xe tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II để thể hiện.

Vì tin tưởng nên anh B đã đưa cho Thạnh hơn 1,7 tỉ đồng để lo thủ tục nhưng bị Thạnh chiếm đoạt, không thực hiện như đã hứa.

HĐXX sau đó đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Thạnh mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù tội làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.