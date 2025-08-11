Chủ tịch và Giám đốc Công ty Tài chính Vietnam Capital bị phạt tù chung thân 11/08/2025 19:13

(PLO)- Hàng trăm bị hại của Công ty Tài chính Vietnam Capital đồng tình bản án nghiêm khắc đối với hai bị cáo nói trên.

Chiều 11-8, phiên toà sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tài chính Vietnam Capital (Công ty Tài chính Vietnam Capital) do Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái cầm đầu được tiếp tục xét xử.

Tại phần xét hỏi, HĐXX đã lần lượt hỏi từng bị hại cũng như hai bị cáo về việc thực hiện nhận tiền gửi tiết kiệm của người dân và dòng tiền đi về đâu.

Nhận tiền gửi rồi đi cho vay

Qua xét hỏi, hầu hết nạn nhân là người lớn tuổi, có tiền tích góp tuổi già đã nghe lời tư vấn của Công ty Tài chính Vietnam Capital để gửi tiền, hưởng lãi suất.

Song song đó, cũng có nhiều bị hại dùng tài sản của mình để thế chấp vào Công ty Tài chính Vietnam Capital nhằm vay tiền sử dụng.

Điển hình như bà Bảo Vân cho biết, bà là người đã nhiều lần vay tại công ty và thực hiện tất toán. Sau nhiều lần vay thì lần vay cuối cùng đối với Công ty Tài chính Vietnam Capital là khoản vay 1,1 tỉ đồng.

Các bị hại chủ yếu là người lớn tuổi, hưu trí. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Bà Vân khai dùng chính một bản hợp đồng góp vốn lô đất để thế chấp cho Linh và Thái để vay tiền. Tuy nhiên, Linh và Thái đến nay không biết bộ hồ sơ đó ở đâu nên chưa có hướng giải quyết đối với khoản vay này của bà.

Bà Vân mong muốn được tìm ra bộ hồ sơ của bà để bà có cơ sở thực hiện trả tiền cho công ty để công ty có tiền trả cho các bị hại.

Một số người khác cũng dùng tài sản là căn nhà của mình để vay công ty này 20 triệu đến 40 triệu đồng.

Hầu hết các bị hại đều mong muốn được làm rõ dòng tiền của Thái và Linh khi thu về thì đi về đâu để thực hiện thu hồi tài sản, đền bù thiệt hại.

Đổ lỗi cho nhau

HĐXX đã yêu cầu hai bị cáo trả lời về các hành vi của bị cáo trong quá trình tổ chức lừa đảo.

Bị cáo Thái cho rằng mình chỉ được thuê làm Giám đốc và nhận lương chứ không nhận thêm khoản tiền nào từ những công việc này.

Tuy là có đứng tên cổ phần công ty nhưng không được hưởng lợi gì.

Bị cáo Thái cũng khẳng định mình vào làm việc từ năm 2017, khi đó guồng quay của việc tư vấn, nhận tiền khách hàng đã có từ năm 2016 nên bị cáo chỉ hoạt động theo chỉ đạo của Linh.

Thái và Linh chưa nói rõ về các tài sản đã chiếm đoạt. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tất cả mọi thu chi đều do Thái đảm nhận và báo cáo lên hệ thống cho Linh nắm; khi Linh đồng ý thì Thái sẽ thực hiện chi trả các khoản tiền cho người dân cũng như tiền lương nhân viên, chi nhánh hoạt động. Còn số tiền còn lại sẽ do Linh quản lý, sử dụng.

Thái cũng thừa nhận lúc ban đầu chưa biết việc làm của Linh tại công ty là sai, sau một thời gian làm việc thì biết vi phạm pháp luật nhưng vẫn tiếp tục.

Trái ngược lại, Linh lại cho rằng Thái được bổ nhiệm làm Giám đốc là Thái sẽ toàn quyền điều hành mọi việc trong công ty.

Chưa rõ dòng tiền

Linh cũng khai rằng khi thu được tiền của người dân thì dùng một số tiền để trả lãi và lấy số tiền đó để đầu tư kinh doanh ở lĩnh vực khác như cầm đồ, gửi tiết kiệm, cho vay, đầu tư chứng khoán nhưng bị thua lỗ.

HĐXX sau đó cũng đã hỏi hai bị cáo tiếp tục khai về dòng tiền bởi khi bị bắt giữ thì tài sản bị thu giữ chỉ rất ít. Hai bị cáo khai số tiền thu được đã đầu tư làm ăn thua lỗ cũng như dùng để trả lãi cho khách hàng và duy trì hoạt động chứ không thực hiện mua bất động sản ở các tỉnh khác.

Linh cũng thừa nhận việc làm ăn của công ty từ năm 2016 đến trước dịch COVID-19 là tốt nên định hướng mở rộng ra nhiều chi nhánh. Tuy nhiên do dịch bệnh nên người gửi tiền ít hơn, công việc làm ăn khó khăn hơn.

Linh nói lúc bị Cơ quan CSĐT bắt giữ, Linh đã giao nộp căn nhà, xe ô tô để thực hiện đền bù cho bị hại. Tuy nhiên, tài sản này đã được thế chấp cho các ngân hàng trước đó để làm tài sản đảm bảo.

Vấn đề này, HĐXX đã hướng dẫn các ngân hàng thực hiện khởi kiện theo một vụ việc khác để tiến hành bán tài sản, thu hồi tiền.

Hàng trăm bị hại đau đớn trước tài sản bị chiếm đoạt là tiền dưỡng già. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

HĐXX cũng nhận định số tài sản trên giá trị cũng rất ít so với số tiền gần 140 tỉ mà hai bị cáo chiếm đoạt.

Đại diện VKS TP Đà Nẵng nhận định hai bị cáo có vai trò như nhau và có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền đặc biệt lớn. Theo VKS, các bị cáo đã bất chấp pháp luật để thực hiện phạm tội, phạm tội nhiều lần và phạm tội nhiều năm nên cần xử lý nghiêm minh, cách ly khỏi xã hội vĩnh viễn. Từ đó, VKS đề nghị mức án chung thân đối với hai bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái mức án chung thân cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.