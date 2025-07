Gia Lai: Bánh xe tải văng trúng người đang chạy thể dục làm nạn nhân tử vong 13/07/2025 14:33

(PLO)- Thông tin ban đầu, Đại úy Phạm Hồng Vương, Công an phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai đang chạy thể dục trên đường thì bị bánh xe tải văng khỏi xe đụng trúng, gây tử vong.

Ngày 13-7, ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ công an phường tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được Công an tỉnh điều tra, làm rõ.

Người bị nạn là Đại úy Phạm Hồng Vương (33 tuổi, đang công tác tại Công an phường An Nhơn Bắc). Sau tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với gia đình Đại úy Vương.

Vụ tai nạn khiến Đại úy Phạm Hồng Vương tử vong. Ảnh: NDCC.

Người dân cho biết Đại úy Vương tử vong sau khi bị hai bánh xe rơi ra, văng trúng người.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12-7, ô tô tải biển kiểm soát 77H-016.08 kéo theo rơ-moóc 77R-013.34 do tài xế Lê Đức Lợi (48 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) điều khiển trên quốc lộ 19B theo hướng Tây - Đông, thì xảy ra tai nạn khiến Đại úy Vương, người đang chạy bộ cùng chiều, tử vong tại chỗ.

