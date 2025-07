Thủ tướng có chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo 09/07/2025 17:22

(PLO)- Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lâm Đồng và công an các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo.