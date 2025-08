Giá vàng tăng gần 40% trong 7 tháng 06/08/2025 10:52

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 Cục Thống kê công bố sáng 6-8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,11% so với tháng trước; tăng 2,13% so với tháng 12-2024; tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng, CPI tăng 3,26% so với cùng kỳ năm trước.

CPI tăng do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng

Nguyên nhân tăng 0,11% được Cục Thống kê chỉ ra là do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở, giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình tăng.

Theo đó, trong tháng 7 có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.

Nhóm có chỉ số giá tăng mạnh nhất là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,36%. Chủ yếu tăng do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở; giá gạch, cát, đá; giá điện sinh hoạt.

Cùng với đó, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,25% do nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp hè và chi phí sản xuất tăng. Trong đó giá nước uống tăng lực đóng chai; bia; thuốc hút; nước giải khát có ga; nước khoáng và rượu các loại cùng tăng.

Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng là nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng.

Ở chiều ngược lại, giá xăng giảm do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước và giá xe ô tô, xe máy cùng giảm đã khiến nhóm giao thông giảm 0,48%, tác động làm CPI chung giảm 0,05 điểm phần trăm.

Ngoài ra, trong tháng này giá thuê nhà cũng giảm do đây là thời gian nghỉ hè, học sinh, sinh viên về quê dẫn đến lượng người thuê nhà giảm, nhiều chủ hộ giảm giá nhà thuê để giữ khách.

Theo Cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 7 tăng 0,21% so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng, lạm phát cơ bản tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,26% của CPI bình quân chung.

Bình quân 7 tháng, giá vàng tăng 39,09%

Tính đến 31-7, bình quân giá vàng thế giới ở mức 3.369 USD/ounce, giảm nhẹ 0,02% so với tháng 6. Trong tháng Bảy, kỳ vọng lạm phát tại Mỹ và châu Âu không có nhiều thay đổi; Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất cơ bản.

Ngoài ra, nhu cầu đầu tư vào vàng vật chất tại các thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ không có sự đột biến, góp phần duy trì mặt bằng giá ổn định.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng Bảy tăng 1,02% so với tháng 6 do số lượng vàng miếng lưu thông trên thị trường thấp; tăng 49,7% so với cùng kỳ năm trước; tăng 34,9% so với tháng 12-2024. Bình quân 7 tháng tăng 39,09%.

Còn giá đô la Mỹ trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến 31-7, chỉ số giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 97,61 điểm, giảm 1% so với tháng trước do thị trường gia tăng kỳ vọng FED sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD.

Trong nước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7 tăng 0,37% so với tháng trước; tăng 3,39% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,3% so với tháng 12-2024. Bình quân 7 tháng tăng 3,32%.