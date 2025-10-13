Giá vàng thế giới sẽ ra sao sau một tuần tăng cao? 13/10/2025 07:18

(PLO)- Không ít chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư về việc tham gia thị trường vàng thế giới ở thời điểm hiện tại, tình trạng quá mua của thị trường có thể gây ra hậu quả sau này.

Trong tuần qua, giá vàng thế giới đã trải qua một cột mốc quan trọng. Giá vàng thế giới chạm ngưỡng cao chưa từng thấy, có lúc vượt xa mốc 4.000USD/ounce.

Trong tuần qua, khá nhiều người dân đã giao dịch vàng tại Hà Nội, có nhiều người muốn mua nhưng cũng không ít người bán ra. Ảnh: NGỌC DIỆP

Dù rằng thị trường vàng thế giới đang trải qua khoảng thời gian tăng mạnh, không ít chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư về việc cần có sự thận trọng ở ngưỡng này.

Chốt tuần qua, giá vàng thế giới không thể duy trì trên ngưỡng 4.000USD/ounce nhưng chốt lại vẫn có đến 8 tuần tăng liên tiếp.

Việc giá vàng thế giới tăng mạnh trong 2 tháng qua đã đẩy mức tăng của giá vàng từ đầu năm 2025 đến nay lên đến 51%.

Dù rằng tiềm năng tăng giá của vàng thế giới vẫn còn, các chuyên gia phân tích nhấn mạnh rằng ngưỡng 4.000USD/ounce có thể coi là ngưỡng kỹ thuật quan trọng cho thị trường vàng vốn được cho là đã trong tình trạng “quá mua”.

Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại FXTM, ông Lukman Otunuga, phân tích: “Dù rằng căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông hạ nhiệt có thể mang đến cơ hội mua vàng cho một số đối tượng nhà đầu tư, những yếu tố khác sẽ vẫn hỗ trợ cho giá vàng thế giới tăng trong dài hạn. Trong ngắn hạn, các chỉ báo kỹ thuật đang phát đi thông điệp về sự điều chỉnh nếu giá vàng thế giới rơi xuống dưới ngưỡng kỹ thuật 3.950USD/ounce”.

Cũng theo chuyên gia tại FXTM, việc giá vàng thế giới vượt ngưỡng 4.000USD/ounce thêm lần nữa sẽ nhanh chóng đẩy giá vượt qua ngưỡng cản 4.950USD/ounce.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, trưởng bộ phận chiến lược tại quỹ MarketGauge – bà Michele Schneider cho biết bà đã bán toàn bộ vàng và bạc khi bà nhìn thấy trên thị trường có quá nhiều nhà đầu tư tham gia với tâm lý sợ mất cơ hội (FOMO).

Dù rằng vẫn tin tưởng vào triển vọng dài hạn của giá vàng thế giới, bà Schneider cho biết bà tin rằng hoàn toàn có rủi ro giá vàng thế giới lặp lại cú sốc sụt giảm của năm 2011.

Số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu đầu tư vàng tại các quỹ ETF tăng đến 221,7 tấn tương đương khoảng 26 tỉ USD trong quý III-2025. Nhu cầu đầu tư vàng ở ngưỡng cao đã đẩy lượng nắm giữ vàng của các quỹ toàn cầu hiện chỉ còn thấp hơn 2% so với ngưỡng đỉnh cao của năm 2020.

Tính đến ngày hôm nay, tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ đã kéo dài đến ngày thứ 13. Quốc hội Mỹ đã không thể thông qua bất kỳ luật nào để chấm dứt tình trạng này, chính vì vậy khả năng cao sẽ không có các thông tin kinh tế công bố định kỳ. Nhà đầu tư vì vậy sẽ dồn sự quan tâm sang dữ liệu mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh tại New York và Philadelphia công bố.

Diễn biến của thị trường hoàn toàn cũng có thể chịu ảnh hưởng bởi thông tin từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng như cuộc họp thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) trong tuần sau.

Những số liệu kinh tế dự kiến sẽ được quan tâm trong tuần này bao gồm: chủ tịch Fed có cuộc đối thoại tại Cuộc họp thường niên của Hiệp hội doanh nghiệp Mỹ, chỉ số Empire State của Mỹ, khảo sát tình hình kinh doanh của Philadelphia.