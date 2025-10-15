Giá vàng thế giới tăng lên sát mốc 4.150USD/ounce 15/10/2025 08:48

(PLO)- Giá vàng thế giới đã tăng 57% trong năm nay. Phiên ngày thứ Hai tuần này, giá vàng thế giới vượt mức 4.100USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới chạm ngưỡng cao kỷ lục 4.100USD/ounce. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 0,9% lên 4.145,85USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 0,7% lên 4.163,40USD/ounce.

Hàng loạt yếu tố đẩy tăng giá vàng thế giới trong năm nay. Ảnh: Kitco News

Giá vàng thế giới đã tăng 57%

Theo phân tích của các chuyên gia, nguyên nhân quan trọng đẩy tăng giá vàng thế giới chính là kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tháng này, ngoài ra, nhà đầu tư ngày một mua vàng nhiều hơn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Washington và Bắc Kinh leo thang.

Các chuyên gia phân tích tại Bank of America và ngân hàng Societe Generale hiện dự báo giá vàng thế giới sẽ vượt mốc 5.000USD/ounce vào năm 2026.

Phó chủ tịch kiêm trưởng bộ phận chiến lược thị trường kim loại tại quỹ Zaner Metals, ông Peter Grant, nói: “Việc căng thẳng địa chính trị Mỹ - Trung Quốc leo thang, tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ cũng như kỳ vọng Fed hạ lãi suất đang hỗ trợ quan trọng cho diễn biến giá vàng thế giới”.

Ngoài ra, ông Grant cũng cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế 100% với hàng Trung Quốc hoặc kịch bản đánh thuế trả đũa qua lại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu tác động đến quá trình đa dạng hóa tài sản, nhiều quốc gia giảm nắm giữ đồng USD sẽ có thể đẩy giá vàng thế giới lên ngưỡng 5.000USD/ounce vào giữa năm sau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này, theo xác nhận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ - ông Scott Bessent.

Những loại tài sản không mang lại lợi suất như vàng thường tăng giá tốt trong môi trường lãi suất thấp.

Trong bài phát biểu mới nhất tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Kinh tế Quốc gia Mỹ (NABE), chủ tịch Fed – ông Jerome Powell nói: “Dựa trên những số liệu mà chúng ta đã có, sẽ là công bằng nếu khẳng định rằng nhìn chung triển vọng việc làm và lạm phát dường như không thay đổi nhiều tính từ cuộc họp gần nhất vào tháng 9”.

Giá vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 144,10 – 146,10 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng chỉ trong 1 ngày.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 133,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 142,30 – 144,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 142,50 – 145,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo giao dịch ở mức 143,70 – 146,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.119 – 26.369 đồng/USD (mua vào – bán ra).