Giá vàng thế giới vượt mốc 3.700USD/ounce 17/09/2025 07:48

(PLO)- Giá vàng thế giới đã vượt ngưỡng 3.700USD/ounce trước thềm cuộc họp bàn về chính sách tiền tệ của Fed.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng vượt mốc quan trọng 3.700USD/ounce. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 0,3% lên 3.690,59USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 0,2% lên 3.737,50USD/ounce.

Giá vàng thế giới vượt 3.700USD/ounce. Ảnh: Abbsian Company

Yếu tố đẩy giá vàng thế giới tăng

Trước đó, trong phiên giao dịch, giá vàng thế giới có lúc chạm mức 3.702,95USD/ounce. Như vậy giá vàng thế giới chính thức vượt mốc 3.700USD/ounce, lần đầu tiên trong lịch sử.

Chuyên gia phân tích thị trường tại MarketPulse, ông Zain Vawda, chỉ ra lý do nguyên nhân đẩy giá vàng thế giới tăng: “Những bất ổn trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu và rủi ro địa chính trị tiếp tục đẩy tăng giá vàng thế giới. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng khác chính là bởi giá vàng thế giới được hỗ trợ bởi các đợt hạ lãi suất cơ bản đồng USD mạnh tay của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)”.

Kết quả khảo sát của CME FedWatch cho thấy các chuyên gia cho rằng trong cuộc họp chính sách ngày 17-9, gần như chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất 0,25%, khả năng hạ lãi suất 0,5% được đánh giá khá thấp.

Trong bài đăng trên mạng xã hội vào ngày thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi chủ tịch Fed – ông Jerome Powell hạ lãi suất mạnh tay hơn.

Giá vàng thế giới thường tăng mạnh trong môi trường lãi suất cơ bản thấp.

Chỉ số đồng USD hiện đang ở ngưỡng thấp nhất trong 2 tháng so với đồng tiền của các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đồng USD yếu thường giúp cho vàng trở nên đỡ đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sở hữu các loại tiền tệ khác.

Chuyên gia phân tích độc lập về thị trường kim loại, ông Tai Wong, phân tích: “Giá vàng thế giới tăng vọt bởi đồng USD yếu. Đồng USD hiện đang thấp nhất tính từ đầu tháng 7”.

Giá vàng thế giới đã tăng 41% tính từ đầu năm 2025 cho đến nay. Vào ngày 8-9, giá vàng thế giới vượt mốc 3.600USD/ounce. Trước đó trong năm 2024, giá vàng thế giới đã tăng 27%.

Các chuyên gia phân tích cho rằng đợt tăng giá gần đây của vàng thế giới có nguyên nhân từ việc hàng loạt ngân hàng trung ương mua vào, nhu cầu với tài sản an toàn gia tăng, sự dịch chuyển của nhà đầu tư khỏi đồng USD.

Giá vàng miếng SJC tăng theo đà thế giới

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 130,30 – 132,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 118,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC trong nước 13,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 126,60 – 129,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 126,80 – 129,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 127,60 – 130,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.158 – 26.468 đồng/USD (mua vào – bán ra).