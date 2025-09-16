Thủ tướng yêu cầu ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giá 16/09/2025 22:33

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu…

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 165/CĐ-TTg ngày 16-9 về việc tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao đời sống nhân dân.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, mặt nước để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp để khai thác dư địa của chính sách tài khóa hỗ trợ đắc lực, hiệu quả cho chính sách tiền tệ nhất là giải ngân đầu tư công và tận dụng công cụ huy động các nguồn vốn; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và chính sách vĩ mô khác.

Theo dõi sát công tác giải ngân vốn đầu tư công để bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và sớm báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc cho các dự án để giải phóng nguồn lực.

Ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giá

Với Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng giao cơ quan này chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước, để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí để có dư địa giảm lãi suất cho vay; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để hướng nguồn vốn tín dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế; kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, xử lý nghiêm túc hơn nữa dòng vốn tín dụng đi vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, nhất là cho nhà ở xã hội, ngành nông nghiệp xuất khẩu, cho người trẻ mua nhà và sinh viên học tập...

Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt yêu cầu NHNN khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết quyết liệt đã có quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước.

Cùng với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu…

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước ổn định lãi suất, tỷ giá, vàng và ngoại hối; sẵn sàng can thiệp khi cần thiết để bình ổn.

Thủ tướng cũng yêu cầu cơ quan này phải quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối và thị trường vàng, điều hành tỷ giá linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý với lãi suất, ổn định giá trị đồng Việt Nam, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng can thiệp tổng hòa các công cụ nghiệp vụ ngân hàng khi cần thiết để bình ổn thị trường.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, theo quy luật thị trường.

Song song với đó, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng hoạt động không lành mạnh; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng được yêu cầu phải có giải pháp kịp thời, hiệu quả tăng nguồn cung bất động sản, đa dạng phân khúc, đa dạng sản phẩm để hạn chế sự chênh lệch cung – cầu trong cơ cấu sản phẩm bất động sản. Phấn đấu năm 2025 hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội và đưa kịp thời vào thị trường tiêu thụ.