Giải cứu 2 du khách Nga bị lạc khi leo núi Cô Tiên ở Nha Trang 04/09/2025 08:54

(PLO)- Hai du khách Nga leo núi Cô Tiên ở Nha Trang, Khánh Hòa bị lạc, được lực lượng chức năng giải cứu.

Ngày 4-9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị này vừa giải cứu thành công hai du khách nước ngoài bị lạc khi leo núi Cô Tiên ở phường Bắc Nha Trang.

Trước đó, khuya 3-9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận tin báo của người dân về hai du khách Nga bị lạc khi leo núi Cô Tiên.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm thấy, đưa hai du khách Nga xuống núi an toàn. Ảnh: AB

Đến khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa điều động tổ công tác cùng phương tiện lên đường đi tìm kiếm.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm hai du khách. Đến gần 2 giờ ngày 4-9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm thấy hai du khách trên núi Cô Tiên.

Hai du khách tên là Kurohkin Sergei (38 tuổi) và Tikhov Aleksei (31 tuổi, cùng quốc tịch Nga). Sau khi được giải cứu, đưa xuống núi chăm sóc, hiện sức khỏe cả hai du khách đã ổn định.