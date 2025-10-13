Giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long được cấp Nhãn thế giới 13/10/2025 18:52

(PLO)- Giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long đã chính thức được Liên đoàn Điền kinh thế giới cấp Nhãn Giải chạy bộ thuộc hệ thống của liên đoàn (Nhãn thế giới).

Chiều 13-10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Công ty tổ chức Giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long công bố chính thức về giải đấu đã được Liên đoàn Điền kinh thế giới cấp Nhãn Giải chạy bộ thuộc hệ thống của liên đoàn (Nhãn Thế giới).

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, khẳng định đây là một cột mốc lịch sử đối với tỉnh Quảng Ninh và ngành thể thao Việt Nam.

“Giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long đã trở thành giải chạy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cho đến nay đạt được danh hiệu danh giá này” – ông Dũng nói.

Giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long chính thức được cấp Nhãn Thế giới.

Ông Dũng cho biết, đạt được Nhãn Thế giới là bước khẳng định đẳng cấp chuyên nghiệp của thể thao Việt Nam trên bản đồ Marathon thế giới. Việc được cấp Nhãn chứng minh Giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long đã đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn khắt khe nhất của Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài quốc tế, cơ quan quản lý điền kinh thế giới – từ đo lường đường chạy, y tế, an toàn đến kiểm tra doping.

“Quan trọng hơn, các thành tích đạt được tại giải này đã được công nhận trên phạm vi toàn cầu – mở ra cơ hội để Quảng Ninh trở thành điểm hẹn của cộng đồng chạy quốc tế.

Mọi vận động viên khi tham dự đều có thể dùng kết quả của mình để xét chuẩn tham dự các giải đấu lớn như Olympic hay giải vô địch thế giới” – ông Dũng bày tỏ niềm tự hào.

Các vận động viên trên đường chạy Giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cũng khẳng định việc được cấp Nhãn Thế giới tạo cú hích mạnh mẽ cho kinh tế du lịch Quảng Ninh. Trong đó, năm 2025, giải chạy dự kiến chào đón lượng vận động viên quốc tế kỷ lục nhất Việt Nam, lên tới 3.000 người tham dự.

Trong đó có tên tuổi lớn của điền kinh Hàn Quốc như Lee Bong-ju, người từng giành Huy chương Bạc Marathon Olympic Atlanta 1996 cùng khoảng 1.500 du khách, doanh nhân Hàn Quốc.

Không chỉ là sự kiện thể thao, Marathon quốc tế Di sản Hạ Long còn trở thành sự kiện góp phần tăng doanh thu dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và quảng bá sâu rộng hình ảnh Quảng Ninh tới du khách.