Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng nhận danh hiệu Anh hùng 18/04/2026 12:16

(PLO)- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sáng 18-4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18-4-1946 – 18-4-2026) và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể, cá nhân.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận đặc biệt đối với những cống hiến to lớn, bền bỉ của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đây cũng là nguồn động viên để Công an TP Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội. Đây là lần thứ hai đơn vị này đón nhận danh hiệu cao quý trên, ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trải qua chặng đường 80 năm, lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô đã khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhiều chuyên án đặc biệt nghiêm trọng được khám phá nhanh chóng, triệt xóa nhiều băng nhóm nguy hiểm về giết người, cướp tài sản, tội phạm công nghệ cao, “tín dụng đen”… góp phần giữ vững bình yên Thủ đô.

Đằng sau mỗi chiến công là sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Theo Công an TP Hà Nội, trong bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi, lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục đổi mới, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đơn vị phát huy hiệu quả các mô hình như Tổ công tác 141 – “lá chắn thép” trên đường phố, góp phần kéo giảm tội phạm.

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là niềm tự hào và động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự Thủ đô tiếp tục rèn luyện, xứng đáng là lực lượng chủ công, mũi nhọn trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm.