Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cảnh sát hình sự phải có 'trái tim nóng, cái đầu lạnh, bàn tay sạch' 18/04/2026 11:34

(PLO)- Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng Cảnh sát hình sự đã đạt được trong chặng đường 80 năm qua.

Sáng 18-4, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18-4-1946 – 18-4-2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Ảnh: VGP.

Buổi lễ do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư và lẵng hoa chúc mừng.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngày 18-4-1946, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Nghị định số 121-NV/NĐ, đặt nền móng tổ chức lực lượng Công an, trong đó có Cảnh sát hình sự hoạt động từ Trung ương đến địa phương. Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự đã anh dũng hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trải qua 80 năm, lực lượng đã lập nhiều chiến công, đóng góp quan trọng vào bảo vệ an ninh, trật tự, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện các thế hệ cán bộ Cảnh sát hình sự đã ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định quyết tâm đổi mới tư duy, nâng cao bản lĩnh, làm chủ công nghệ và chủ động tấn công tội phạm.

Nhân dịp này, Cục Cảnh sát hình sự được trao Huân chương Chiến công hạng Nhất; 80 tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Lực lượng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định lực lượng Cảnh sát hình sự đã viết nên “bản hùng ca” bằng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân. Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng đạt được trong 80 năm qua.

Thủ tướng nhấn mạnh, sự hy sinh của các chiến sĩ là biểu tượng sinh động của tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả đặc biệt xuất sắc mà lực lượng Cảnh sát hình sự đã đạt được trong chặng đường lịch sử 80 năm qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với nhiều nhiệm vụ chiến lược. Trong bối cảnh tội phạm diễn biến phức tạp, xuyên biên giới và ứng dụng công nghệ cao, Thủ tướng đề nghị lực lượng Cảnh sát hình sự tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao năng lực dự báo; kéo giảm bền vững tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng lực lượng liêm chính.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao Huân chương chiến công hạng nhất cho C02. Ảnh: VGP.

Đặc biệt, Thủ tướng dẫn lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng lực lượng “vững chính trị, sắc nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, làm chủ công nghệ”, đồng thời nhấn mạnh mỗi cán bộ phải có “trái tim nóng, cái đầu lạnh, bàn tay sạch”.

Khẳng định niềm tin của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nêu rõ: Cảnh sát hình sự cần tiếp tục là lực lượng tiên phong, sắc bén, không chỉ giỏi phá án mà còn gần dân, trọng dân.

“Tên gọi Cảnh sát hình sự mãi là niềm tin cậy của Nhân dân, là sự nghiêm minh của pháp luật, là nỗi khiếp sợ của cái ác, của tội phạm”, Thủ tướng nhấn mạnh.