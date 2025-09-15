Giám đốc Công ty Maika Hồng Phát lãnh 17 năm tù 15/09/2025 17:21

(PLO)- Để có tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Giám đốc Công ty Maika Hồng Phát đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của người khác.

Ngày 15-9, TAND tỉnh Đắk Lắk (cơ sở 2) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Phượng (36 tuổi) 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, năm 2016, Phượng vay mượn tiền của nhiều người để kinh doanh bất động sản.

Đến năm 2022, Phượng đăng ký thành lập Công ty Maika Hồng Phát có trụ sở tại phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk) để hoạt động kinh doanh, nhưng thua lỗ.

Đến tháng 3-2022, Phượng đã nợ các cá nhân và ngân hàng hơn 23 tỉ đồng, mất khả năng trả nợ.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Giám đốc Công ty Maika Hồng Phát, tại phiên tòa. Ảnh: TM

Thông qua mạng xã hội và những người môi giới bất động sản, Phượng thu thập thông tin về giá bán và hình ảnh các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất của các thửa đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũ mà người khác đang cần chuyển nhượng.

Phượng đưa ra thông tin với khách hàng là các thửa đất này được rao bán với giá thấp hơn so với giá thị trường, cam kết nếu nhận chuyển nhượng những thửa đất này thì trong khoảng 15-30 ngày sẽ chuyển nhượng được cho người khác, thu lợi nhuận cao.

Nếu khách hàng đồng ý nhận chuyển nhượng thì chuyển tiền để Phượng đại diện họ thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, rao bán và chuyển nhượng cho người khác. Tiền lãi sẽ chuyển lại cho khách hàng, nếu không thể chuyển nhượng được thì Phượng làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho họ.

Tuy nhiên, nhiều lần sau khi nhận được tiền thì Phượng không thực hiện cam kết với khách hàng mà dùng tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Để những khách hàng tin tưởng, đưa tiền, Phượng vẫn thực hiện các giao dịch, thông báo với khách hàng là đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất thành công, chuyển tiền lợi nhuận cho khách hàng.

Phượng vay, mượn tiền của người khác hoặc sử dụng tiền của khách hàng này chuyển cho khách hàng khác, nói là lợi nhuận của việc nhận chuyển nhượng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau đó, Phượng dụ dỗ, nói khách hàng tiếp tục đưa tiền cho Phượng để thực hiện giao dịch khác rồi chiếm đoạt sử dụng cá nhân, trả nợ.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 3-2022 đến tháng 9-2022, Phượng đã chiếm đoạt của năm người với số tiền 8,52 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Phượng đã bồi thường khắc phục cho bị hại hơn 3,5 tỉ đồng cho các bị hại.