Hà Nội áp dụng triệt để nguyên tắc '3 chữ T' trong đánh giá cán bộ 08/10/2025 15:07

(PLO)- Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải khẳng định công tác nhân sự và sắp xếp tổ chức bộ máy trong nhiệm kỳ mới được Thành ủy triển khai một cách chủ động, bài bản, khoa học với nhiều điểm mới mang tính đột phá.

Ngày 8-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại cuộc họp báo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải đã thông tin chi tiết về công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới của TP.

Chủ động từ sớm, làm kỹ từ đầu

Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 45 về tổ chức đại hội Đảng các cấp, Thành ủy Hà Nội đã chủ động ban hành Kế hoạch 329, tổ chức triển khai toàn diện các nội dung chỉ đạo của Trung ương.

Đồng thời, Tiểu ban Nhân sự được thành lập với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng phương hướng và đề án nhân sự cho các vị trí chủ chốt của Thành ủy, gồm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và chuẩn bị nhân sự cho Đoàn đại biểu Hà Nội tham dự Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó, Thành ủy đã sớm xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức toàn thành phố, tổng hợp và phân tích thông tin từ các đơn vị để ban hành Kết luận 189, một văn bản có ý nghĩa chiến lược và đã được thông qua ngày 15-7.

Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội Hà Minh Hải. Ảnh: TRỌNG PHÚ

“Kết luận này đặt ra phương hướng, tiêu chí cụ thể cho công tác nhân sự; tổng kết sâu sắc kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước và bám sát tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” - ông Hải nói và cho biết các nội dung trong Kế hoạch 329, Kết luận 189 được các đơn vị bám sát, triển khai nghiêm túc, làm căn cứ thực hiện công tác nhân sự trong toàn hệ thống chính trị Thủ đô.

Cũng theo ông Hải, Hà Nội đã chủ động bố trí nhân sự từ khi triển khai công tác sắp xếp, tổ chức mô hình chính quyền đô thị hai cấp. Theo đó, Thành ủy Hà Nội đã giao các đơn vị xây dựng Kế hoạch 09, văn bản có tính chiến lược, quy định rõ mục tiêu, nguyên tắc và tiêu chí rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy ở cấp xã, phường.

Các tổ công tác được thành lập, trực tiếp hướng dẫn, thẩm định phương án tại các quận, huyện, thị xã. Mọi phương án đều được xem xét qua ba vòng, ba cấp, bảo đảm chặt chẽ và phù hợp thực tiễn từng địa bàn.

Ông Hải cho biết trong quá trình bố trí, sắp xếp cán bộ ở các đơn vị hành chính mới, Thành ủy Hà Nội quán triệt tinh thần “mỗi phường, xã như một gia đình mới”, trong đó mọi thành viên được bố trí hợp lý, hài hòa, dựa trên năng lực và kinh nghiệm thực tế.

Toàn bộ 126 phường, xã đã hoàn thành việc bố trí nhân sự theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm kế thừa và ổn định. Các sở, ngành chuyên môn cũng được giao tăng cường cán bộ hỗ trợ cơ sở, nhất là ở các vị trí nghiệp vụ đặc thù như kế toán, công nghệ thông tin, tài nguyên - môi trường.

“Sau ba tháng triển khai, 126 xã, phường trong toàn thành phố hoạt động thông suốt, không gián đoạn. Cán bộ, công chức và người dân đều phấn khởi, tin tưởng. Khối lượng công việc rất lớn nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, các đơn vị đã đảm bảo công việc ổn định ngay từ những ngày đầu” - Trưởng Ban tổ chức Thành uỷ Hà Nội nói.

Minh bạch, dữ liệu hóa và tiêu chuẩn hóa cán bộ

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết Hà Nội xác định ba yêu cầu then chốt trong công tác cán bộ là giữ vững nguyên tắc, bảo đảm minh bạch và dựa trên kết quả thực tiễn.

Ngay từ đầu, Ban Thường vụ đã thống nhất các nguyên tắc khoa học và chặt chẽ, bảo đảm mọi khâu trong công tác cán bộ đều tuân thủ đúng quy định của Trung ương, đồng thời thực hiện công khai, dân chủ.

Cơ cấu cán bộ được thiết kế hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, bảo đảm tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cán bộ có trình độ khoa học – công nghệ. Công tác quy hoạch nhân sự được xây dựng theo ba độ tuổi, gắn với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Một điểm mới nổi bật là đánh giá cán bộ dựa trên dữ liệu. Theo ông Hải, từ đầu năm, Ban Tổ chức Thành ủy đã chủ trì xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn (big data) về cán bộ, công chức toàn thành phố. Đến tháng 3, hệ thống hoàn thiện, cung cấp dữ liệu đầy đủ về hồ sơ, quá trình công tác, kết quả điều hành, tạo căn cứ khách quan cho việc đánh giá cán bộ.

Song song, văn phòng điện tử dùng chung cho toàn bộ hệ thống chính trị hai cấp của Hà Nội cũng đã đi vào vận hành, ghi nhận toàn bộ quy trình giao việc và kết quả đầu ra của từng cá nhân, đơn vị.

“Đây là bước tiến rất quan trọng. Lần đầu tiên, việc đánh giá cán bộ của Hà Nội không chỉ dựa vào hồ sơ hành chính hay cảm tính mà được đo lường bằng dữ liệu, bằng sản phẩm công việc" - ông Hải nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Đặc biệt, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh “ba nguyên tắc cốt lõi” về công tác cán bộ mà Thành ủy Hà Nội đặt ra. Thứ nhất là “vì việc mà tìm người”, lựa chọn dựa trên kết quả và uy tín được đo lường khách quan bằng dữ liệu.

Thứ hai là "tìm đúng người, trao niềm tin, giao quyền gắn với trách nhiệm", theo đó việc đánh giá nhân sự phải dựa vào sản phẩm thực tế.

Thứ ba là nguyên tắc: "Có vào – có ra, có lên – có xuống". Cán bộ không đáp ứng yêu cầu sẽ được thay thế, tạo động lực cạnh tranh lành mạnh và văn hóa công vụ tiến bộ.

Cùng với đó, Thành uỷ Hà Nội xác định bộ tiêu chí “3 chữ T” để lựa chọn và bồi dưỡng cán bộ, trong đó chữ Tâm có nghĩa là cán bộ phải có đạo đức trong sáng, bản lĩnh vững vàng.

Chữ Trí là có tư duy sáng tạo, tầm nhìn xa, phù hợp với tinh thần “Tư duy Thủ đô – Hành động Hà Nội”.

Chữ Tầm tức là phải có khả năng truyền cảm hứng, gương mẫu, đoàn kết, tập hợp sức mạnh tập thể.

“Tất cả những nỗ lực đó hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ Thủ đô có năng lực, bản lĩnh, tư duy đổi mới và phong cách làm việc hiện đại, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền đô thị hai cấp trong giai đoạn mới” - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.