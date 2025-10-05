Hà Nội khởi công Nhà hát Opera và Công viên văn hoá nghệ thuật hồ Đầm Trị rộng 40 ha 05/10/2025 12:27

(PLO)- Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá - nghệ thuật chuyên đề tại bán đảo Quảng An (hồ Tây) với quy mô rộng 40 ha, tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến văn hoá, du lịch tầm cỡ quốc tế của Thủ đô Hà Nội…

Sáng nay 5-10, UBND TP Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ.

Đây là công trình trọng điểm nằm trong cụm dự án chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2025).

Phối cảnh nhà hát opera tại bán đảo Quảng An, hồ Tây.

Dự án có quy mô 40 ha, tổng mức đầu tư 12.756 tỉ đồng, được thực hiện bằng 100% nguồn vốn xã hội hóa của Tập đoàn Sun Group. Toàn bộ quá trình thiết kế, thi công và vận hành sẽ do TP Hà Nội quản lý, giám sát chặt chẽ.

Nhà hát Opera Hà Nội được thiết kế bởi kiến trúc sư danh tiếng người Italy Renzo Piano – một trong những kiến trúc sư có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án Nhà hát Opera và Công viên văn hoá nghệ thuật hồ Đầm Trị rộng 40 ha, tổng vốn đầu tư 12.756 tỉ đồng.

Công trình có diện tích sàn hơn 40.000 m2, tương đương gần sáu lần diện tích sân bóng đá tiêu chuẩn, gồm hai khán phòng lớn.

Trong đó, riêng khán phòng opera có sức chứa 1.797 chỗ ngồi. Còn khán phòng đa năng được trang bị hệ thống ghế di động linh hoạt, có thể bố trí cho các buổi biểu diễn nhạc sống, concert hay hội nghị với sức chứa hơn 1.400 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi ban công.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định đây là quần thể công trình văn hoá - nghệ thuật tầm vóc quốc tế, thể hiện khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Theo ông Tuấn, mỗi thành phố lớn trên thế giới đều có một công trình văn hoá biểu tượng như Nhà hát Opera Sydney của Úc, Esplanade của Singapore, hay những nhà hát lớn ở Paris, Milan, London, New York.

“Chúng ta tin tưởng rằng khi hoàn thành, Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá - nghệ thuật chuyên đề tại bán đảo Quảng An sẽ góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao giá trị của Hà Nội, trở thành điểm đến văn hoá, du lịch tầm cỡ quốc tế”, ông nói.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Cũng tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh việc khởi công Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá nghệ thuật không chỉ mang ý nghĩa xây dựng một công trình văn hoá biểu tượng, mà còn là dấu mốc khẳng định tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hoá.

“Công trình này sẽ là nơi hội tụ tinh hoa nghệ thuật thế giới, đồng thời là không gian lan tỏa giá trị văn hoá Việt Nam, giới thiệu tài năng của người Việt ra quốc tế”, ông Thắng chia sẻ.