Hải Minh vươn mình thành đơn vị cung cấp máy chà sàn đẳng cấp 23/08/2025 11:54

(PLO)- Máy chà sàn là một trong những thiết bị hàng đầu trong vệ sinh và bảo dưỡng sàn nhà. Hải Minh không ngừng nỗ lực đem đến những sản phẩm chất lượng cùng dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm cho khách hàng, từng bước vươn mình thành đơn vị cung cấp máy chà sàn hàng đầu đẳng cấp.

Thực trạng máy chà sàn tại Việt Nam

Trên thị trường hiện nay có nhiều thương hiệu, mẫu mã, đơn vị cung cấp từ đó kéo theo sự khác biệt về chất lượng, giá cả. Khách hàng phải đối mặt với không ít khó khăn do khó phân biệt và quá nhiều sự chọn lựa.

Trong bối cảnh đó, Hải Minh nổi bật với định hướng trở thành đơn vị cung cấp máy chà sàn số 1, trở thành điểm đến tin cậy, mang lại cho khách hàng sự an tâm khi mua sắm và trải nghiệm các dòng máy chà sàn tại cửa hàng chúng tôi.

Hải Minh – Hành trình phát triển và khẳng định thương hiệu

Hải Minh được thành lập vào năm 2013 cũng là năm chính thức tìm hiểu và đi sâu vào việc cung cấp máy chà sàn. Trải qua hơn 12 năm hình thành và phát triển, đến nay, chúng tôi đã phát triển, mở rộng các cửa hàng, trung tâm bảo hành trên toàn quốc bao gồm 2 cửa hàng lớn tại Hồ Chí Minh và Hà Nội, 6 cửa hàng tại các tỉnh/ thành phố khác như: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cần Thơ mang đến cho khách hàng những dòng máy chất lượng cùng dịch vụ hỗ trợ tận tâm và kịp thời nhất.

Lấy khách hàng làm trung tâm, Hải Minh luôn giữ vững giá trị cốt lõi: Uy tín - Chất lượng - Dịch vụ tận tâm. Cam kết phân phối các dòng máy đánh sàn chính hãng, minh bạch về xuất xứ, đảm bảo về chất lượng, an tâm về vấn đề sử dụng nhờ sự đồng hành lâu dài và xuyên suốt cùng quý khách hàng.

Đến thời điểm hiện tại, Hải Minh đã gặt hái nhiều thành tựu nổi bật khi trở thành đối tác lớn của rất nhiều thương hiệu chà sàn uy tín như Hiclean, Clepro, Karcher, Kraffer, IPC, Eureka…

Công ty được sự ủng hộ của hàng chục nghìn khách hàng khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt triển khai thành công nhiều dự án cho các doanh nghiệp lớn như các khu công nghiệp tại Đà Nẵng, Bình Dương, các bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn lớn….

Lợi thế giúp Hải Minh khẳng định đẳng cấp

Sản phẩm đa dạng, chính hãng

Hải Minh đem đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn với kho máy chà sàn vô cùng phong phú từ máy chà sàn đơn, máy đánh sàn liên hợp đến ngồi lái,…. Chúng tôi cũng không ngừng cập nhật và nắm bắt thị trường để đem đến những dòng sản phẩm mới, cải tiến. Cam kết 100% chính hãng, đầy đủ giấy tờ chứng nhận CO, CQ để khách hàng yên tâm khi mua hàng.

Giá thành hợp lý, cạnh tranh

So với thị trường, Hải Minh luôn đem đến mức giá tốt nhất, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên triển khai chính sách khuyến mãi, chiết khấu hấp dẫn dành cho khách hàng thân thiết, các đại lý và dự án lớn.

Dịch vụ hậu mãi, bảo hành uy tín

Với 8 trung tâm bảo hành trên toàn quốc cùng đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, Hải Minh sẵn sàng hỗ trợ tận nơi khi khách hàng cần. Kho linh kiện thay thế sẵn có giúp việc bảo trì, sửa chữa diễn ra nhanh chóng, không làm mất thời gian hay gián đoạn công việc của khách hàng.

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp

Được đào tạo kiến thức sản phẩm và kỹ năng chăm sóc khách hàng bài bản, đội ngũ tư vấn viên Hải Minh hỗ trợ tư vấn chọn máy theo đúng nhu cầu, đúng ngân sách, đúng không gian sử dụng đảm bảo hiệu quả và tối ưu chi phí.

Tầm nhìn và sứ mệnh trong ngành thiết bị vệ sinh

Hải Minh xác định sứ mệnh của mình là mang đến giải pháp vệ sinh toàn diện cho doanh nghiệp và hộ gia đình. Vì vậy, chúng tôi không chỉ cung cấp máy chà sàn mà còn đa dạng các thiết bị khác như máy hút bụi công nghiệp, máy quét rác, máy hút ẩm công nghiệp, máy phun áp lực… giúp doanh nghiệp dễ dàng xử lý triệt để mọi vấn đề vệ sinh.

Tầm nhìn, trở thành đơn vị phân phối máy chà sàn số 1 Việt Nam, tiên phong về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Trong tương lai, Hải Minh mong muốn mở rộng thị trường khu vực, không chỉ trong nước và còn hướng đến khách hàng quốc tế.

Lý do khách hàng tin tưởng lựa chọn Hải Minh

Trong suốt hành trình phát triển, Hải Minh luôn đặt chữ “tín” lên hàng đầu, từng bước xây dựng niềm tin vững chắc với khách hàng. Khách hàng mới đến với Hải Minh dựa trên sự hài lòng và giới thiệu từ những khách hàng trước đó. Và đến nay, Hải Minh đã nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của hàng nghìn khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trên toàn quốc.

Chúng tôi cũng đã triển khai thành công nhiều dự án tiêu biểu và nhận về không ít phản hồi tích cực như dự án Khu công nghiệp Thăng Long II, Trung tâm thương mại The Garden, Siêu thị tại Cổ Nhuế….

Đặc biệt, khách hàng quay lại mua lần 2, lần 3 chiếm tỷ lệ cao, minh chứng cho sự hài lòng an tâm và tin tưởng tuyệt đối mà khách hàng dành cho Hải Minh.

Hải Minh đồng hành cùng bạn trong mọi giải pháp vệ sinh

Có thể thấy Hải Minh đang từng bước khẳng định và củng cố vị thế của mình trên thị trường máy chà sàn nói riêng và thiết bị vệ sinh nói chung. Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở thành công hiện tại, Hải Minh vẫn đang tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện hơn nữa để phát triển và mở rộng mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Nếu bạn đang cần một giải pháp vệ sinh hiệu quả, tối ưu nhất, nhanh tay liên hệ ngay cho siêu thị Hải Minh để được tư vấn, trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp từ chúng tôi.