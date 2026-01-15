Hãng bay nội non trẻ mở đường bay quốc tế đầu tiên 15/01/2026 14:09

Ngày 15-1-2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA), hãng hàng không thuộc Sun Group, cho biết đã sẵn sàng khai thác đường bay quốc tế Phú Quốc - Đài Bắc từ ngày 29-3 tới. Đây là đường bay quốc tế đầu tiên trong mạng bay của hãng, đánh dấu bước mở rộng ra thị trường quốc tế và đưa Phú Quốc kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế, du lịch của châu Á.

Theo kế hoạch, từ ngày 29-3-2026, hành khách có thể bay thẳng giữa Đài Bắc và Phú Quốc trên các chuyến bay do SPA khai thác. Hãng sẽ chính thức mở bán vé từ ngày 21-1-2026.

Các máy bay của hãng Sun PhuQuoc Airways đều đưa mua mới hoàn toàn. Ảnh: V.LONG

Bên cạnh đường bay Phú Quốc - Đài Bắc, SPA tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế trong năm 2026. Từ đầu quý II-2026, hãng dự kiến khai thác các đường bay kết nối Phú Quốc với Busan, Singapore, Bangkok và Hongkong. Từ quý III-2026, SPA dự kiến mở thêm các chặng bay đến Mumbai, New Delhi và Cao Hùng.

Theo SPA, hãng đang mở rộng nhanh quy mô đội máy bay. Đội bay của hãng dự kiến đạt 9 máy bay trong vòng sáu tháng, tính từ thời điểm đón tàu bay đầu tiên vào ngày 10-8-2025 đến tháng 2-2026. Đây là tốc độ tăng trưởng nhanh đối với một hãng hàng không mới gia nhập thị trường.