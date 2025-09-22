Hệ thống Luật Thịnh Trí: Đúng cam kết – Trọn niềm tin 22/09/2025 09:51

(PLO)- Trong bối cảnh hội nhập, nhu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp và hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ngày càng cấp thiết. Với tôn chỉ “Đúng cam kết – Trọn niềm tin”, Hệ thống Luật Thịnh Trí đã khẳng định uy tín là địa chỉ pháp lý tin cậy, mang đến dịch vụ toàn diện, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Hệ sinh thái pháp lý toàn diện của Thịnh Trí bao gồm: tư vấn, tham gia tố tụng; công chứng giao dịch; thừa phát lại (lập vi bằng, tống đạt, thi hành án); quản tài viên (quản lý, thanh lý tài sản, xử lý phá sản); định giá tài sản; trọng tài – hòa giải thương mại; hỗ trợ pháp lý trong lĩnh vực bất động sản… Các dịch vụ được triển khai đồng bộ, đáp ứng kịp thời và linh hoạt nhu cầu của khách hàng.

Luật Thịnh Trí luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đề cao uy tín, đạo đức nghề nghiệp và sự tận tâm. Không chỉ dừng ở vai trò tư vấn, hệ thống còn đồng hành như “bộ phận pháp chế bên ngoài” giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro, bảo vệ lợi ích và phát triển bền vững.

Khởi nguồn từ năm 2003, từ Văn phòng Luật sư và Công ty Thương mại Thịnh Trí, đến nay hệ thống đã phát triển thành tổ hợp pháp lý đa lĩnh vực với nhiều công ty thành viên. Trải qua hơn 20 năm, Thịnh Trí trở thành đối tác pháp lý tin cậy của hàng nghìn doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước.

Với đội ngũ luật sư, công chứng viên, thẩm phán, kiểm sát viên, trọng tài viên giàu kinh nghiệm, Hệ thống Luật Thịnh Trí cam kết là điểm tựa pháp lý vững chắc, đồng hành cùng khách hàng trên con đường phát triển bền vững.