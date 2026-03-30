Hình ảnh dẫn giải cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng hầu tòa 30/03/2026 10:01

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Văn Dân bị cáo buộc đã thỏa thuận chi tiền phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng.

Ngày 30-3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo khác, trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng. VIDEO: Hoàng Huy

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng được dẫn giải tới phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Quang Chiều. Tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có một kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội cùng 4 kiểm sát viên của VKSND Tối cao.

Các bị cáo bị xét xử về 4 tội danh gồm: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đưa một bị cáo lên phòng xử. Ảnh: Hoàng Huy

Trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công 5 gói thầu ở 4 dự án, bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đã lợi dụng quan hệ quen biết với một số lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và cựu Quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị, để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án.

Bị cáo Dân bị cáo buộc đã thỏa thuận chi tiền phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo, từ đó để những người này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân lập hồ sơ đề xuất tài chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này cùng các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng 5 gói thầu. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỉ đồng.

Sai phạm về đấu thầu của các bị cáo gây thiệt hại hơn 250 tỉ đồng. Ảnh: Hoàng Huy

Ngoài sai phạm đấu thầu, trong quá trình thi công và kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo Bùi Cao Nguyên và Vũ Thị Kim Liên thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Trong đó, một hệ thống ghi số liệu thực chi để quản lý nội bộ; hệ thống còn lại ghi số liệu trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa nhằm hợp thức hóa các khoản chi để kê khai, báo cáo thuế. Hành vi này bị xác định vi phạm Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 100 tỉ đồng.