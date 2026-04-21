Hình dung chiến lược của Apple khi kỹ sư phần cứng John Ternus kế nhiệm vị trí CEO từ ông Tim Cook 21/04/2026 10:58

(PLO)- Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng của Apple - ông John Ternus sẽ trở thành Giám đốc điều hành (CEO) tiếp theo của công ty, kế nhiệm CEO đương nhiệm Tim Cook.

Tập đoàn công nghệ Apple vừa công bố ông John Ternus, một nhân sự kỳ cựu lâu năm, sẽ trở thành Giám đốc điều hành (CEO) tiếp theo của công ty, kế nhiệm CEO đương nhiệm Tim Cook, theo đài CNN.

Nhiệm kỳ CEO của ông Ternus sẽ bắt đầu từ ngày 1-9. Là lãnh đạo phụ trách kỹ thuật phần cứng và gắn bó lâu năm với Apple, việc bổ nhiệm này cho thấy công ty sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược đã mang lại mức lợi nhuận kỷ lục dưới thời ông Cook.

“Tôi vô cùng biết ơn cơ hội được tiếp nối sứ mệnh của Apple. Gần như toàn bộ sự nghiệp của tôi gắn liền với Apple, và tôi may mắn được làm việc dưới sự dẫn dắt của ông Steve Jobs, cũng như có ông Tim Cook làm người cố vấn. Đó là một vinh dự khi được góp phần định hình những sản phẩm và trải nghiệm đã thay đổi cách chúng ta tương tác với thế giới và với nhau” - ông Ternus cho biết trong thông cáo báo chí của công ty.

Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng của Apple - ông John Ternus. Ảnh: BLOOMBERG

Hơn hai thập niên gắn bó với Apple

Ông Ternus đã gắn bó với Apple suốt một phần tư thế kỷ. Ông gia nhập đội thiết kế sản phẩm của công ty vào năm 2001 và sau đó trở thành Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng vào năm 2013. Apple đưa ông vào đội ngũ điều hành năm 2021, khi ông trở thành Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng.

Trước khi gia nhập Apple, ông làm kỹ sư cơ khí tại Virtual Research Systems và tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật cơ khí tại ĐH Pennsylvania.

Việc ông Ternus đảm nhiệm vị trí CEO không gây nhiều bất ngờ vì ông đã được xem là ứng viên hàng đầu cho vị trí CEO trong ít nhất một năm qua.

Một trong những thành tựu nổi bật của ông là phát triển và ra mắt các chip silicon do Apple tự thiết kế cho dòng máy tính Mac, giúp doanh số tăng mạnh sau khi thay thế chip Intel vào năm 2020, theo tờ The Wall Street Journal.

Các sản phẩm mới ra mắt dưới sự lãnh đạo của ông tại bộ phận phần cứng bao gồm Apple Watch và dòng tai nghe AirPods, cả hai đều trở thành những mảng kinh doanh lớn của Apple, cũng như kính thực tế hỗn hợp Vision Pro.

The Wall Street Journal mô tả ông Ternus là “một kỹ sư cơ khí thân thiện”, với phong cách quản lý gần với sự điềm tĩnh của ông Cook.

Người sẽ thay thế vị trí hiện tại của ông Ternus là Johny Srouji, trước đây giữ chức Phó chủ tịch cấp cao phụ trách phần cứng tại Apple.

Nhiều thử thách đang chờ

Ông Cook đạt được thành công ổn định với mảng dịch vụ dựa trên các sản phẩm sẵn có như Apple Watch, AirPods và Apple TV+.

Trong khi đó ông Jobs được đánh giá là người dám mạo hiểm. Việc lựa chọn con đường nào sắp tới sẽ phụ thuộc vào ông Ternus.

“Ông Ternus là một kỹ sư phần cứng, điều này cho thấy Apple sẽ tìm cách tạo khác biệt ở các sản phẩm vật lý, đồng thời định hình lại thiết bị như nền tảng cho những trải nghiệm thông minh” - nhà phân tích Dipanjan Chatterjee của trang Forrester nhận định.

CEO Apple Tim Cook (phải) và người kế nhiệm. Ảnh: APPLE

Dù có thể tiếp tục con đường thành công tương tự như ông Cook, ông Ternus sẽ phải đối mặt áp lực bắt kịp các đối thủ tại Thung lũng Silicon trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) - lĩnh vực Apple đang bị chậm chân dù vẫn dẫn đầu về phần cứng tiêu dùng.

Ông Ternus sẽ tiếp quản kế hoạch nâng cấp trợ lý ảo Siri, cùng với thách thức về việc thiếu các sản phẩm AI mang thương hiệu nổi bật dành cho người tiêu dùng.

“Ông Cook để lại một di sản bền vững tại Cupertino và sẽ có rất nhiều áp lực đối với ông Ternus trong việc tạo ra thành công ngay từ đầu, đặc biệt ở mảng AI” - nhà phân tích Dan Ives nhận định hôm 20-4.