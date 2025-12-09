Học sinh TP.HCM có thể được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục 09/12/2025 16:07

(PLO)- Học sinh TP.HCM có thể được nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục thay vì chỉ 1 ngày theo quy định. Quyết định số ngày nghỉ do hiệu trưởng các trường chủ động.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh TP.HCM đã được ông Nguyễn Hà Nguyên, Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM chia sẻ tại Hội nghị giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông học kỳ I diễn ra ngày 9-12.

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, phường An Hội Tây vui khi được học trong ngôi trường mới. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại hội nghị, trước câu hỏi về việc Tết Dương lịch (1-1-2026) rơi vào thứ Năm, các trường có thể cho học sinh nghỉ thêm ngày thứ Sáu (2-1) hay không? Ông Nguyên cho biết Sở đã giao quyền chủ động cho các trường, hiệu trưởng sẽ quyết định việc cho học sinh nghỉ ngày 2-1.

Theo ông Nguyên, các trường có thể sắp xếp cho học sinh được nghỉ từ thứ Năm (1-1-2026) đến hết Chủ nhật (4-1-2026), tạo thành kỳ nghỉ dài 4 ngày.

Việc học bù cho ngày thứ Sáu có thể được thực hiện bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo chương trình.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú, cho hay UBND phường cũng đã giao quyền tự chủ cho các trường.

"Tôi sẽ nghiên cứu cho học sinh nghỉ thêm thứ Sáu để các em có một kỳ nghỉ dài ngày, thuận tiện cho kế hoạch du lịch của các gia đình. Việc học bù có thể được tổ chức vào thứ Bảy của tuần kế tiếp", ông Cường nói thêm.

Với lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, TP.HCM dự kiến cho học sinh nghỉ tới 14 ngày, từ 9-2-2026 đến hết ngày 22-2-2026 (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết).