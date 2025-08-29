Hôm nay sẽ có phán quyết với bà Paetongtarn vụ rò rỉ điện đàm với ông Hun Sen 29/08/2025 11:06

(PLO)- Dự kiến chiều nay Tòa án Hiến pháp Thái Lan sẽ ra phán quyết đối với Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra, liên quan vụ rò rỉ điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia - ông Hun Sen hồi tháng 6.

Vào 3 giờ chiều nay 29-8, Tòa Hiến pháp Thái Lan sẽ đưa ra phán quyết đối với Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra liên quan vụ rò rỉ đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Bà Paetongtarn bị cáo buộc vi phạm tiêu chuẩn đạo đức nghiêm trọng theo điều 160 Hiến pháp, theo tờ Bangkok Post.

Thủ tướng bị đình chỉ của Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: BANGKOK POST

Vụ việc bắt nguồn từ đoạn ghi âm cuộc trò chuyện ngày 15-6 giữa bà Shinawatra và ông Hun Sen, trong đó bà Paetongtarn kêu gọi tìm giải pháp hòa bình cho tranh chấp biên giới và khuyên ông Hun Sen không nên nghe theo "phe đối lập" Thái Lan.

Phát ngôn này khiến bà bị chỉ trích là nhượng bộ nước ngoài, làm ảnh hưởng đến quốc thể. Sau đó, một nhóm thượng nghị sĩ Thái Lan đã gửi đơn kiến nghị lên Chủ tịch Thượng viện, đề nghị chuyển hồ sơ lên Tòa Hiến pháp để ra phán quyết.

Đến ngày 1-7, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đình chỉ chức vụ thủ tướng của bà Paetongtarn, chờ xét xử vụ kiện yêu cầu bãi nhiệm bà liên quan vụ rò rỉ điện đàm với ông Hun Sen, tờ Nation Thailand đưa tin.

Bà Paetongtarn khi đó chấp nhận phán quyết, cho biết sẽ nỗ lực hết sức để làm rõ rằng những gì bà đã trao đổi trong cuộc điện đàm đều xuất phát từ lòng yêu nước và mong muốn bảo vệ chủ quyền quốc gia và giữ gìn hòa bình cho đất nước.

Theo Bangkok Post, nếu hôm nay tòa kết luận bà Paetongtarn không đủ điều kiện do vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức, toàn bộ nội các sẽ bị coi là đã mãn nhiệm. Tuy nhiên, nội các này vẫn tiếp tục điều hành với tư cách tạm quyền cho đến khi chính phủ mới được thành lập, ông Phumtham Wechayachai vẫn sẽ giữ vai trò thủ tướng tạm quyền.

Bước tiếp theo là Hạ viện tiến hành bầu chọn thủ tướng mới, một tiến trình được dự báo sẽ phức tạp và có thể kéo dài nhiều tuần khi các đảng phái phải thương lượng để tìm được sự đồng thuận về ứng viên.

Nếu trắng án, bà Paetongtarn sẽ được khôi phục quyền hành thủ tướng Thái Lan.