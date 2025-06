Hơn 12.000 VĐV tham gia giải VnExpress Marathon Quy Nhơn 2025

Ngày 15-6, giải VnExpress Marathon Quy Nhơn 2025 chính thức khởi tranh với sự tham dự của 12.000 VĐV ở 4 cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Đây là lần thứ 6 VnExpress Marathon được tổ chức tại TP Quy Nhơn, Bình Định.

Ở giải chạy này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn tham gia chạy ở cự ly 5 km, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao rộng rãi trong nhân dân.

Giải năm nay ghi nhận kỷ lục về lượng 12.000 VĐV tham gia, trong đó có 4.000 người dân địa phương và có 4.000 người tham gia cự ly 5 km dành cho những người mới đến với chạy bộ.

Kết quả: ở cự ly 42 km, nữ VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định, đã 15 vô địch các giải thuộc hệ thống) và nam VĐV Victor Chepkwony (người Kenya, đã hai lần lỡ hẹn giải đấu này) là người về đích đầu tiên.

Cự ly 21 km, về nhất là nữ VĐV Trần Duyên (gốc Nam Định) và nam VĐV Lê Đình Tường; cự ly 10 km là nam VĐV Cù Vạn Phúc và nữ VĐV Nguyễn Thị Kim Luyến; cự ly 5 km, là nam VĐV Lê Trọng Phú và nữ VĐV Võ Thị Phương.

Theo BTC, để giải diễn ra thuận lợi, hơn 1.200 nhân sự được huy động và phân bổ trên toàn bộ đường chạy, bao gồm tình nguyện viên, đội y tế, công an địa phương và lực lượng hậu cần, nhằm đảm bảo an toàn và hỗ trợ tối đa cho các VĐV.

Ban tổ chức bố trí 13 trạm tiếp nước và 13 trạm y tế dọc các cung đường, cùng các điểm phát điện giải, hoa quả, mút lạnh... theo từng nhóm cự ly. Đặc biệt, nhóm elite được chuẩn bị bàn tiếp nước riêng biệt để hỗ trợ vận động viên tối ưu thành tích cá nhân.

Theo BTC giải VnExpress Marathon Quy Nhơn, mặc dù số lượng VĐV tham gia rất đông nhưng BTC đã phối hợp kịp thời với Công an tỉnh Bình Định, lên phương án, đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, xử lý tốt một số phát sinh trong quá trình diễn ra giải thi đấu.