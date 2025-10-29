Huế và Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn 29/10/2025 08:51

(PLO)- Dự báo từ nay đến đêm 30-10, Huế và Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn với lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Sáng 29-10, Cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ NN&MT) có báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ miền Trung.

Lượng mưa một ngày tại Bạch Mã lên tới 1739.6mm

Cục Khí tượng thuỷ văn cho biết, từ ngày 22 đến 28-10, khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp hình thái đa thiên tai.

Theo đó, không khí lạnh ở phía Bắc được tăng cường, hoạt động của bão số 12 sau suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển ven bờ TP Huế-TP Đà Nẵng, sau là dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên và nhiễu động trong đới gió Đông kết hợp với địa hình đón gió nên đã gây mưa đặc biệt lớn, đặc biệt tại Huế, Đà Nẵng.

Dự báo từ nay đến đêm 30-10, Huế và Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn với lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Trong ảnh: Một góc thành phố Huế chìm trong biển nước. Ảnh: NGUYỄN DO

Tổng lượng mưa phổ biến từ ngày 22-10 đến 4 giờ ngày 29-10 tại Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 200-450mm; TP Huế từ 450-900mm; TP Đà Nẵng 300-600mm. Đặc biệt có điểm mưa rất lớn như tại Bạch Mã mưa 1739.6mm trong một ngày.

“Đây là lượng mưa một ngày lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Theo thống kê của Tổ chức khí tượng thế giới thì mưa một ngày lớn nhất là 1825mm ở một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào 1-1966”, Cục Khí tượng thuỷ văn cho biết.

Từ ngày 30-10, Huế đến Quảng Ngãi mưa giảm dần

Dự báo từ sáng sớm 29-10 đến đêm 30-10, ở khu vực TP Huế và TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Khu vực Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Từ ngày 30-10, mưa lớn ở khu vực từ TP. Huế đến Quảng Ngãi có khả năng giảm dần.

Hiện nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ (TP Huế) đang xuống chậm, lũ sông Vu Gia - Thu Bồn (TP. Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao, lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên.

Mực nước lúc 2 giờ ngày 29-10 trên sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc là 4,46m, dưới BĐ3 0,04m. Trên sông Hương (Huế) tại trạm Kim Long là 4,22m, trên báo động (BĐ) 3 là 0,72m.

Trên sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 10,12m, trên BĐ3 là 1,12m. Trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu là 5,22m, trên BĐ3 là 1,22m. Trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc là 5,35m, trên BĐ2 là 0,35m.

Tính đến hiện tại, đợt lũ này lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt lịch sử, cao hơn lũ năm 2020 là 0,01m. Lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long thấp hơn lũ lịch sử năm 1999 là 0,76m. Lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa thấp hơn lũ lịch sử năm 2009 là 0,59m; sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu thấp hơn lũ năm 2007 là 0,05m và thấp hơn lũ lịch sử năm 1964 là 0,14m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Bồ xuống dưới mức BĐ3 là 0,1m; lũ trên sông Hương xuống chậm và trên BĐ3 0,3m, lũ sông Vu Gia Thu Bồn duy trì ở mức cao hơn BĐ3 từ 1,2-1,3m; sông Trà Khúc lên mức BĐ2-BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Bồ xuống dưới mức BĐ3 0,6m; lũ trên sông Hương xuống chậm và trên BĐ3 0,2m, lũ sông Vu Gia Thu Bồn duy trì ở mức cao hơn BĐ3 từ 1,1-1,2m; sông Trà Khúc dao động ở mức BĐ2-BĐ3.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Huế là 21 xã, Đà Nẵng 67 xã, Quảng Ngãi 30 xã. Nguy cơ ngập lụt tại Huế là 28 xã/phường, Đà Nẵng 35 xã/phường, Quảng Ngãi 32 xã phường.