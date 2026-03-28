Ninh Bình kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh 28/03/2026 11:38

(PLO)- Ông Lê Quốc Chỉnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình và ông Nguyễn Thanh Bình tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 27-3, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp, ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp.

Đại biểu phải đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Qua cuộc bầu cử, cử tri đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Các đại biểu trúng cử có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Ninh Bình, khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: BNB

Theo ông Chỉnh, kỳ họp thứ nhất chính thức khởi đầu hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, thực hiện chức năng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Chỉ đạo tại kỳ họp, ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, chúc mừng các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI được cử tri tín nhiệm bầu chọn. Đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm chính trị, pháp lý rất nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải thực hiện đầy đủ vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Ông Tuấn đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất; lựa chọn những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín để bầu vào các chức danh chủ chốt của bộ máy chính quyền địa phương.

Ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: BNB

Ông đề nghị HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới tập trung nâng cao chất lượng quyết định, tăng cường giám sát, thường xuyên đổi mới hoạt động, tập trung vào các vấn đề nhân dân quan tâm.

Mỗi đại biểu cần thực hiện đầy đủ chương trình hành động đã cam kết với cử tri, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan nhằm thực hiện tốt quyền hạn, trách nhiệm được giao.

Đối với UBND tỉnh, cần tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng để xây dựng Ninh Bình sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Tuấn tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và khát vọng phát triển, HĐND tỉnh cùng UBND tỉnh và toàn hệ thống chính trị sẽ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong giai đoạn mới.

Kiện toàn các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Bình, khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền.

Theo đó, ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND tỉnh cũng bầu Chủ tịch UBND tỉnh, 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và các Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: BNB

Phát biểu sau khi tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh, đồng thời nỗ lực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh của địa phương.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Quốc Chỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, khẳng định sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Ông Lê Quốc Chỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: BNB

Ông Chỉnh yêu cầu các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh cần khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy theo thẩm quyền; tiến hành phân công, phân nhiệm, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Cùng đó, tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp, hiệu quả hoạt động giám sát và quyết định kịp thời, đúng đắn các vấn đề quan trọng của địa phương; qua đó phát huy tốt vai trò đại diện, thực sự là cầu nối tin cậy giữa cử tri, nhân dân với các cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng Ninh Bình ngày càng vững mạnh.